Самая странная Toyota от Mitsuoka исчезает с рынка: выпустят только 20 авто

Ryugi появился еще в 2014 году и сразу стал примером фирменного стиля Mitsuoka, предлагая современную технику в обертке из глубокой ретро-ностальгии. Теперь история этого чудаковатого седана подходит к завершению, сообщает Auto24, ссылаясь на данные Carscoops.

Final Edition сохраняет характерный дизайн модели, но получает специальный шильдик на крышке багажника с графикой часов - символ “последнего акта”. Длина автомобиля составляет 4,51 метра, и это не просто цифра: массивные вручную переработанные передняя и задняя части заметно увеличили свесы по сравнению с донорской Corolla.

Во внешности легко узнать вдохновение классическими британскими седанами конца 1950-х вроде Jaguar Mark 2, Bentley S-Type и Rolls-Royce Silver Cloud. Круглые фары, вертикальная хромированная решетка радиатора, массивные бамперы и задние фонари в форме “капсул” создают эффект машины из другой эпохи. Впрочем, начиная со стоек крыши и лобового стекла, это все еще знакомая Corolla. Боковины, двери и архитектура салона остались практически без изменений, хотя интерьер перешили кожей, чтобы избавиться от ощущения бюджетного седана.

Двигатели от Toyota - без сюрпризов

Технически Ryugi полностью повторяет базовую Corolla Axio. Атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра развивает 102 лошадиные силы и работает в паре с вариатором CVT. Доступны как передний, так и полный привод. Также предлагается гибридная версия с 1,5-литровым бензиновым мотором и электродвигателем, что обеспечивает меньший расход топлива без потери ежедневной практичности. Фактически это обычная Toyota с проверенной надежностью, но в очень необычном кузове.

Цена вдвое выше Corolla

За эксклюзивность придется заплатить. Бензиновая версия Ryugi Final Edition стоит от примерно 21 300 долларов, тогда как гибрид оценен в около 24 800 долларов Для сравнения, стандартная Toyota Corolla Axio в Японии стартовала примерно с 10 600 долларов. То есть за ретро-стиль и ручную доработку покупатель фактически платит вдвое больше.

Универсал еще остается

Хотя седан прощается, история Ryugi полностью не завершается. В продаже пока остается версия Ryugi Wagon Adventure, созданная на базе Toyota Corolla Fielder.

Универсал стоит около 28 300 долларов и сочетает тот же ретро-дизайн с легким "кроссоверным" настроением: багажник на крыше, темные стойки, другие диски и более практичная отделка салона. Таким образом, Mitsuoka ставит точку в истории одного из своих самых причудливых седанов. Ryugi Final Edition - это редкий случай, когда обычная Toyota превращается в автомобиль, который выглядит так, будто только что выехал из Лондона 1958 года.