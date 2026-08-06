Самодельный пикап на базе BMW M4 продали дороже нового M4 Competition

BMW никогда не выпускала серийные пикапы на базе моделей M3 или M4, хотя компания не раз создавала подобные концепты и служебные прототипы. Именно поэтому калифорнийская компания DinMann решила реализовать собственный проект, превратив купе BMW M4 Competition в кузове G82 в полноценный пикап, пишет Carscoops.

Модифицированный автомобиль недавно был продан на аукционе Bring A Trailer за 93 000 долларов. Для сравнения, базовый BMW M4 в США стоит от 82 200 долларов, M4 Competition – от 86 600 долларов, а полноприводный M4 Competition xDrive 2026 года – от 91 700 долларов. По информации продавца, автомобиль проехал около 12 875 км и находится в отличном техническом состоянии.

Проект создали всего за шесть недель

Пикап, получивший неофициальное название M4 Maloo, дебютировал на выставке SEMA 2022. На создание DinMann вдохновили исторический BMW E30 M3 Ute и экспериментальный BMW E92 M3 Pickup, который в свое время компания построила как первоапрельский проект.

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Для переоборудования был приобретен новый BMW M4 Competition xDrive 2022 года. Инженеры срезали заднюю часть крыши, изготовили собственную грузовую платформу, установили стальной трубчатый подрамник, усилили задние стойки кузова и интегрировали новую заднюю дверцу с карбоновой вставкой. Поначалу автомобиль имел яркую синюю виниловую пленку, но сейчас демонстрирует заводской серый цвет Brooklyn Gray.

Карбоновый обвес и доработанный двигатель

Помимо нового кузова пикап получил расширенный аэродинамический пакет из углепластика. В него входят передний сплиттер, расширенные крылья, боковые пороги, укороченная карбоновая крыша и задний диффузор.

Автомобиль оснащен заниженной подвеской, коваными колесами M Performance диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади, а также тормозной системой M Compound. Салон рассчитан только на двух пассажиров, но сохранил карбоновые спортивные сиденья и получил многочисленные декоративные элементы из углепластика.

Под капотом установлен 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель S58, получивший новые турбины, карбоновый впуск, модернизированную выхлопную систему и перепрограммированный блок управления. Точную мощность авторы проекта не раскрывают, однако она превышает 510 л.с. стандартного BMW M4 Competition. Система полного привода xDrive, работающая в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, была сохранена.

Автомобиль может вскоре снова появиться в продаже

По данным Bring A Trailer, покупателем необычного пикапа стала компания Carrio Motor Cars из Флориды, специализирующаяся на продаже экзотических автомобилей. Не исключено, что в ближайшее время уникальный BMW M4 Maloo снова выставят на продажу – уже по еще более высокой цене.