От "горбатого" до ЛуАЗа: в Риге устроили праздник украинского автопрома

Мероприятие организовало неформальное объединение ZAZ Klubs совместно с Рижским мотор-музеем и Латвийским клубом антикварных автомобилей. Об этом со ссылкой на организаторов пишет Авто24.

Изначально ожидалось чуть больше сотни экипажей, однако в Ригу прибыл 141 автомобиль украинского производства из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Германии, Венгрии и Украины.

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По словам автора идеи мероприятия Интарса Павловича, такое количество участников стало приятной неожиданностью и доказало, что сообщество поклонников ЗАЗ в Европе остается чрезвычайно активным. Некоторые владельцы преодолели тысячи километров только ради этой встречи.

От «горбатого» до редких модификаций

На выставке можно было увидеть практически всю историю Запорожского автомобильного завода: от самых первых ЗАЗ-965, более известных как "горбатые", до моделей ЗАЗ-966, 968, 968А, 968М и редкого ЗАЗ-968МП.

Такого количества малолитражных автомобилей украинского производства Европа в одном месте ещё не видела: Фото: Rīgas Motormuzejs, tvnet.lv, LTV Ziņu Dienests, Muhuklubi, Zaz 965 Club Estonia

Не меньшей популярностью пользовались и компактные внедорожники ЛуАЗ, которые в своё время создавались для эксплуатации на бездорожье. Их производителем был Луцкий автомобильный завод.

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Часть автомобилей прибыла в Латвию своим ходом, остальные владельцы доставили на прицепах, предварительно отреставрировав технику после многолетнего хранения в гаражах.

Однако в парадный проезд (см. видео ниже) по отведенному маршруту все без исключения автомобили отправились в путь, что вызвало у жителей Риги живой интерес. Техника была на ходу, в хорошем техническом состоянии и имела приятный эстетический вид.

Почти 2000 километров своим ходом

Самый длинный маршрут преодолел экипаж из немецкого Аахена. Чтобы добраться до Риги, владельцы "Запорожца" проехали почти 2000 километров в одну сторону, что стало одним из самых ярких примеров надёжности и преданности поклонников украинской классики.

"Когда мы планировали это мероприятие, мы знали, что сообщество "ZAP" в Европе активно, но такая отзывчивость и готовность проехать тысячи километров в одном направлении только для того, чтобы встретиться в Риге, является фантастическим свидетельством способности этих автомобилей объединять людей, – говорит Интарс Павлович, автор идеи мероприятия и председатель неформального объединения ZAZ klubs.

Шильдик украинского автозавода в почете

Мероприятие еще раз подтвердило, что автомобили ЗАЗ и ЛуАЗ, несмотря на свой почтенный возраст, давно стали не только предметом коллекционирования, но и важной частью автомобильной истории Украины.

Оригинальная табличка 965-го подтверждает, что это «Запорожец» 1967 года выпуска: автомобиль в хорошем состоянии, но под капотом у него стоит двигатель Daewoo Matiz. Фото: сайт Zaporozhets Fan Club

Для многих владельцев эти машины остаются семейными реликвиями, которые и сегодня способны собирать сотни единомышленников со всей Европы.

Украинская классика живет в Европе

Слет в Риге показал, что интерес к автомобилям ЗАЗ и ЛуАЗ давно вышел за пределы Украины. В Европе сформировалось активное сообщество владельцев, которые не просто хранят эти машины в гаражах, а реставрируют их, ездят на них и собираются на большие события.

Для украинского автопрома это немаловажный символический момент. "Запорожец", когда-то воспринимавшийся как самый доступный народный автомобиль, сегодня стал коллекционной классикой.

И если в Украине такие машины часто ассоциируются с дачами, гаражами и воспоминаниями детства, то в Европе они все больше воспринимаются как экзотика с собственным характером, историей и технической самобытностью.

Рижский фестиваль доказал: украинские "Запорожцы" не просто выжили. Они до сих пор на ходу, собирают сотни людей и способны устроить настоящий автомобильный праздник.