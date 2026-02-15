Расход Audi составляет 3 литра горючего на сотню: что это за модель

Мировой автопром уже более 15 лет движется в направлении уменьшения выбросов CO₂ и улучшения топливной эффективности. Производители активно внедряют гибридные технологии, электрификацию, системы старт-стоп и уменьшение объема двигателей.

Как пишет Autoforum, реальная экономичность не всегда совпадает с лабораторными показателями. На этом фоне особенно выделяется модель Audi A2 поколения Typ 8Z, созданная еще в начале 2000-х.

Читайте также Обещания против реальности: почему ценник Tesla Semi подорожал на 110 000 долларов

Хэтчбек продержался на конвейере всего несколько лет, но до сих пор радует владельцев минимальным потреблением топлива.

Ауди держит рекорд

Инженеры Audi создали компактный семейный автомобиль с дизельным двигателем 1.2 TDI мощностью 61 л.с. Машина на 5 мест (2+3) получила облегченную конструкцию, улучшенную аэродинамику, специальную коробку передач и легкие магниевые диски.

Благодаря этому модель Audi A2 (2000-2005) демонстрировала расход около 3,2-3,3 литра топлива на 100 км, что даже сегодня остается почти недостижимым результатом многим автомобилям.

Несмотря на классику в длине (3,82 м), хэтчбек по габаритной высоте имеет всего полтора метра (1,55 м) и полную массу в 1245 кг. Фото: сайт Аutoforum

Реальные данные подтверждают уникальность автомобиля. По статистике нидерландского издания AutoWeek, которое собирает информацию от владельцев авто, средний расход этой модели составляет примерно 3,35 л/100 км.

Читайте также Для чего украинская компания адаптировала свои дизельные грузовики Scania и DAF на солнечную энергию

Экономия должна быть экономной

В некоторых изданиях пишут о 3,6 литрах на сотню пробега, что также соответствует действительности. Мониторинг Авто24 относительно точных характеристик в потреблении топлива на Audi A2 (Typ 8Z) 1.2 TDI (61 л.с.) Automatic показал:

3,6 л/100 км – поездка в городском трафике;

3,0 л/100 км – смешанный цикл;

2,7 л/100 км – загородное шоссе.

Минус большой в том, что 1.2 TDI остался в экологическом формате Евро-3, но в 2026 году Audi A2 вернется в аккумуляторном исполнении. Фото: сайт Autoforum

Большинство водителей указывают на 3,2 - 3,3 литра дизеля на сотню пробега, что практически соответствует заводским характеристикам даже спустя два десятилетия эксплуатации.

Читайте также Расход топлива новых автомобилей не соответствует заявленному: испытания

Медленный, но не черепаха

Автомобиль ни в коем случае нельзя назвать медленным: разгон до 100 км/ч занимает около 15 секунд, а максимальная скорость достигает 168 км/ч. Такие параметры делают его вполне пригодным для ежедневного использования.

Сравнительная таблица близких по потреблению топлива хэтчбеков европейских производителей. Инфографика: Авто24

Раритет в цене не падает

Сегодня подобные автомобили стали настоящей редкостью, ведь производители все больше сосредотачиваются на электромобилях и больших кроссоверах. Из-за этого экономичная модель Audi превратилась в коллекционную ценность.

Хорошо сохранившиеся экземпляры с малым пробегом могут стоить более 14 тысяч евро, что подтверждает их уникальность и техническое наследие.

В Украине два месяца назад за 25-летнюю дизельную Audi А2 в хорошем состоянии (по словам продавца) просили в три раза меньше.

Для того времени даже вызывающе

История этой модели демонстрирует: настоящая топливная эффективность – это не только цифры в документах, а результат инженерной смелости и стремления к реальной экономии.