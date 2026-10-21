Самокатчиков наконец-то обуздают: в Киеве готовят новые правила для легкого электротранспорта

Как сообщает Департамент общественных коммуникаций КГГА, разработкой соответствующего документа занимается транспортное подразделение администрации, а его финальная подготовка продлится до конца 2026 года. Пока это лишь проект, требующий доработки и учета интересов как пешеходов, так и водителей.

Главная цель инициативы состоит в четком упорядочении движения и парковке альтернативных средств передвижения. Под действие новых норм будут подпадать прокатные велосипеды, популярные низкоскоростные электроскутеры и персональные электросамокаты.

Как повлиять на новые правила

Чиновники дают киевлянам ровно один месяц со дня обнародования проекта, чтобы внести свои замечания. Вступить в процесс могут как обычные горожане, так и юридические лица или профильные объединения.

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Ознакомиться с полным текстом можно на официальном портале по ссылке https://kyivcity.gov.ua. Свои предложения и правки власти просят отправлять по электронной почте: transport@kyivcity.gov.ua.

Рост количества микромобильного транспорта давно нуждается в адекватном регулировании. Упорядоченное движение позволит более рационально использовать городскую инфраструктуру и уменьшит количество конфликтных ситуаций на дорогах и тротуарах столицы.