В феврале 2026 года в странах Европейский Союз было реализовано 865,4 тысячи новых легковых автомобилей, пишет Укравтопром. Рынок продолжает демонстрировать неравномерную динамику: крупные страны растут, тогда как отдельные ключевые рынки показывают спад.

Читайте также: Гибридные авто заняли почти 40% рынка ЕС

Крупнейшие автомобильные рынки ЕС

Лидером традиционно остается Германия, где в феврале зарегистрировано 211,3 тыс. новых авто (+4% в годовом измерении).

В ТОП-5 крупнейших рынков также вошли:

Италия - 157 248 авто (+14%)

Франция - 120 764 авто (-15%)

Испания - 97 082 авто (+7%)

Польша - 47 462 авто (+6%)

Германия уверенно удерживает первое место благодаря масштабам экономики и высокой покупательной способности. В то же время резкое падение во Франции (-15%) свидетельствует о нестабильности спроса даже на крупных рынках.

Самые маленькие автомобильные рынки ЕС

Наименьшие объемы продаж традиционно демонстрируют небольшие страны:

Литва - 2 593 авто (+2%)

Латвия - 1 443 авто (+3%)

Кипр - 1 145 авто (-11%)

Эстония - 1 138 авто (+82%)

Мальта - 521 авто (+72%)

Несмотря на небольшие абсолютные показатели, именно эти рынки часто демонстрируют высокие темпы роста. Например, Эстония (+82%) и Мальта (+72%) показывают эффект "низкой базы", когда даже незначительное увеличение продаж дает высокий процентный прирост.

Сравнение с Украиной

В Украине в феврале 2026 года было продано 4,4 тысячи новых авто. Это примерно соответствует уровню Люксембурга где проживает всего 682 тыс. человек.

Вывод

Европейский авторынок остается сильно поляризованным:

крупные экономики формируют основной объем продаж

малые страны демонстрируют быстрый рост в процентах

общая динамика зависит от внутренних экономических факторов каждой страны

Для Украины такие данные являются ориентиром: даже небольшие европейские рынки могут быть сопоставимыми по объемам, что подчеркивает бедность населения и потенциал для роста при условии гармонизации политического курса.