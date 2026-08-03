Самые крупные и самые маленькие авторынки ЕС по сравнению с Украиной: сколько авто покупают на душу населения

По итогам I полугодия 2026 года в странах ЕС было реализовано около 5,9 млн новых легковых автомобилей. Об этом сообщает УкрАвтопром.

Крупнейшим рынком Евросоюза остается Германия, где за шесть месяцев зарегистрировали 1 484 393 новых легковушек (+5,8%). Самый маленький рынок – Мальта, где за этот период продали только 3839 новых авто.

ТОП-5 крупнейших рынков ЕС:

Германия - 84 млн жителей • 1 484 393 авто (17.67 авто / 1 тыс. человек); Италия - 59 млн • 936 045 авто (15.86); Франция - 68 млн • 857 165 авто (12.61); Испания - 49 млн • 647 711 авто (13.22); Польша - 37,5 млн • 312 033 авто (8.32).

Самые маленькие рынки ЕС:

Литва - 2,9 млн жителей • 24 119 авто (8.32);

Латвия - 1,9 млн • 11 346 авто (5.97);

Эстония - 1,4 млн • 9979 авто (7.13);

Кипр - 0,95 млн • 7244 авто (7.63);

Мальта - 0,57 млн • 3839 авто (6.74).

Украина – около 30 млн. жителей 33 тыс. новых легковых авто (+0,5%) за I полугодие 2026 года. Показатель количества приобретенных новых авто на 1 тысячу населения за 6 месяцев составляет всего 1.10.

Неравномерность рынков

Германия и Италия остаются главными локомотивами автомобильного рынке Европы по объемам и высокой плотности покупок около 17.67 и 15.86 новых авто на тысячу жителей соответственно.

Польша, невзирая на большой размер рынка в абсолютных цифрах среди ТОП-5, по показателю на 1 000 жителей (8.32) находится на уровне стран Балтии (например, Литвы).

Украина по интенсивности покупок новых авто на 1 тыс. жителей (1.10) уступает ближайшей стране с самых маленьких рынков ЕС (Латвии) в 5.4 раза, а лидеру (Германии) – в 16 раз демонстрируя чрезвычайно низкую покупательную способность граждан.