Как сообщает издание Motor1 со ссылкой на данные немецкого автоклуба ADAC, масштабное исследование охватило почти 10 миллионов обязательных техосмотров. Специалисты проанализировали состояние 200 разных моделей автомобилей, из которых 26 были полностью электрическими.

Для китайского хэтчбека MG4 дебют в этом престижном отчете оказался очень неудачным. Автомобиль занял 108 место из 109 возможных в категории двух- и трехлетних машин, показав уровень опасных поломок в 16%.

Главным слабым звеном этой модели эксперты называют тормозные диски. Из-за активного использования рекуперации обычные тормоза работают реже, что приводит к их быстрой коррозии. Дополнительный вес массивной батареи также сказывается, превращая подвеску в еще одну проблемную зону во время визита на сервис. Кроме того, инспекторы часто фиксируют проблемы с осветительными приборами.

Кто составил компанию на дне

Компанию китайскому электрокару в самом дне рейтинга составили две модели от Илона Маска. Tesla Model 3 оказалась на 107 строчке с показателем дефектов 12,5 процента, а абсолютным аутсайдером второй год подряд стала Tesla Model Y с результатом 18,5 процента.

"Владельцы этих авто могли сэкономить на регулярном сервисе, но не прошедшие техосмотр машины приходится ремонтировать и показывать снова",– представители ADAC.

Дело в том, что американский бренд не требует обязательных интервалов обслуживания, поэтому скрытые проблемы часто подмечают только на официальном обзоре.

Электрокары бывают надежными

Несмотря на провал отдельных моделей, в целом электромобили не синоним ненадежности. Например, Mazda MX-30 показала уровень дефектов только в 3 процента, что позволило ей занять третье место в общем зачете.

Отличные результаты также продемонстрировали Audi Q8 e-tron, Mini Cooper SE и Mercedes-Benz EQA. А абсолютным лидером среди самых свежих авто стал кроссовер Mazda CX-60, у которого обнаружили только 2,3 процента поломок.

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Если смотреть на общую картину немецкого автопарка, то средний возраст машин там вырос почти до 11 лет. Логично, что с возрастом количество поломок стремительно летит вверх: от 10 процентов у пятилетних авто до почти 39 процентов у двадцатилетних ветеранов.

Среди старших машин антирейтинги возглавили вполне традиционные модели. В категории 4-5 лет худшими стали BMW 1 Series и 2 Series, среди восьмилетних авто больше проблем приносит Dacia Duster, а в классе 12-13 лет чаще всего ломается Nissan Qashqai.