Самые популярные цвета новых автомобилей в Украине: какой оттенок выбирают чаще всего

Как сообщает “Укравтопром”, в первом полугодии 2026 года 36% новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине, были серого цвета. Самой популярной моделью среди них стала Toyota RAV4.

Второе место по популярности занял белый цвет, доля которого составила 28%. Чаще всего в этом оттенке украинцы покупали Renault Duster.

Тройку лидеров замыкает черный цвет с результатом 17%. Самой массовой моделью среди черных автомобилей стала Toyota Land Cruiser Prado.

В пятерку самых популярных также вошли:

зеленый – 7% рынка, самая популярная модель Renault Duster;

синий – 5%, лидером стал Suzuki SX4.

Таким образом, нейтральные цвета продолжают доминировать на украинском рынке новых автомобилей. На серые, белые и черные машины в совокупности приходится более 80% всех первых регистраций в 2026 году.

Самые популярные цвета новых автомобилей в Украине (I полугодие 2026 года):