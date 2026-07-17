Самые популярные цвета новых автомобилей в Украине: какой оттенок выбирают чаще всего

Renault Duster
Как сообщает “Укравтопром”, в первом полугодии 2026 года 36% новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине, были серого цвета. Самой популярной моделью среди них стала Toyota RAV4.
Второе место по популярности занял белый цвет, доля которого составила 28%. Чаще всего в этом оттенке украинцы покупали Renault Duster.
Тройку лидеров замыкает черный цвет с результатом 17%. Самой массовой моделью среди черных автомобилей стала Toyota Land Cruiser Prado.
В пятерку самых популярных также вошли:
- зеленый – 7% рынка, самая популярная модель Renault Duster;
- синий – 5%, лидером стал Suzuki SX4.
Таким образом, нейтральные цвета продолжают доминировать на украинском рынке новых автомобилей. На серые, белые и черные машины в совокупности приходится более 80% всех первых регистраций в 2026 году.
Самые популярные цвета новых автомобилей в Украине (I полугодие 2026 года):
- Серый – 36% (лидер – Toyota RAV4);
- Белый – 28% (Renault Duster);
- Черный – 17% (Toyota Land Cruiser Prado);
- Зеленый – 7% (Renault Duster);
- Синий – 5% (Suzuki SX4).