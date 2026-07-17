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Самые популярные цвета новых автомобилей в Украине: какой оттенок выбирают чаще всего

В этом году украинские автомобилисты чаще всего покупают новые легковые автомобили серого цвета. Именно на такие автомобили пришлось более трети всех первых регистраций.
Какие цвета новых автомобилей выбирают в Украине

Renault Duster

Евгений Гудущан
logo17 июля, 12:00
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Как сообщает “Укравтопром”, в первом полугодии 2026 года 36% новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине, были серого цвета. Самой популярной моделью среди них стала Toyota RAV4.

Второе место по популярности занял белый цвет, доля которого составила 28%. Чаще всего в этом оттенке украинцы покупали Renault Duster.

Тройку лидеров замыкает черный цвет с результатом 17%. Самой массовой моделью среди черных автомобилей стала Toyota Land Cruiser Prado.

В пятерку самых популярных также вошли:

  • зеленый – 7% рынка, самая популярная модель Renault Duster;
  • синий – 5%, лидером стал Suzuki SX4.

Таким образом, нейтральные цвета продолжают доминировать на украинском рынке новых автомобилей. На серые, белые и черные машины в совокупности приходится более 80% всех первых регистраций в 2026 году.

Самые популярные цвета новых автомобилей в Украине (I полугодие 2026 года):

  • Серый – 36% (лидер – Toyota RAV4);
  • Белый – 28% (Renault Duster);
  • Черный – 17% (Toyota Land Cruiser Prado);
  • Зеленый – 7% (Renault Duster);
  • Синий – 5% (Suzuki SX4).
#Новости #Aвтобизнес