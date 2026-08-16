Самые популярные кроссоверы в Украине: подборка моделей нового и вторичного рынка

На вторичном рынке картина несколько иная: здесь особенно сильны Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Nissan Qashqai, Mazda CX-5 и Hyundai Tucson. По данным рейтинга импортируемых подержанных SUV за первую половину 2026 года, доля кроссоверов среди таких автомобилей достигла 53%.

Поэтому редакция Auto24 собрала модели, которые особенно сильны в Украине. Их можно выбирать как новыми из автосалона, так и рассматривать на вторичном рынке.

Renault Duster – практический выбор без лишних осложнений

Renault Duster остается одним из главных фаворитов украинского рынка. В мае 2026 года он стал самым продаваемым новым автомобилем в Украине, а по итогам первых пяти месяцев возглавлял рейтинг новых SUV. Его популярность объясняется просто: большой клиренс, относительно простая конструкция, доступное обслуживание и возможность выбрать полный привод. Duster хорошо приспособлен к украинским дорогам и не требует переплачивать за сложные технологии.

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Renault Duster третьего поколения

Первое поколение – самый дешевый способ получить простой кроссовер, причем конструктивно он очень близок к другим бюджетным моделям Renault. Второе поколение стало немного качественнее, поэтому именно его можно считать наиболее сбалансированным вариантом на вторичном рынке. В то же время, нужно внимательно проверять кузов, состояние полного привода, дизельные моторы и историю обслуживания. Эта модель подойдет тем, кто нуждается в недорогом универсальном автомобиле для города, трассы, села и плохих дорог.

Toyota RAV4 – один из самых ликвидных кроссоверов

Toyota RAV4 – еще один традиционный фаворит украинцев. Его ценят за ресурс, ликвидность и множество предложений на вторичном рынке. При этом разные поколения автомобиля достаточно сильно отличаются по характеру. Подробный обзор каждой из генераций этого кроссовера мы сделали в отдельном материале, однако для всех них действует четкое правило – к дизелям следует относиться осторожно, или вообще обходить: их потенциально дорогой ремонт может свести на нет преимущество невысокой цены автомобиля.

Toyota RAV4 шестой генерации

С июля в Украине официально продается уже новое, шестое поколение, что доступно с гибридными и плагин-гибридными силовыми установками. Новинка подойдет покупателям, для которых важны надежность, высокая остаточная стоимость и экономичность.

Hyundai Tucson– золотая середина вторичного рынка

Hyundai Tucson десятилетиями остается одним из самых заметных игроков украинского рынка. У модели практически четыре поколения, и меж ними большая разница. В собственном обзоре всех генераций мы отмечали рестайлинговые автомобили 2018-2020 годов с дизельным двигателем и классической автоматической коробкой как один из самых интересных вариантов на вторичном рынке.

Hyundai Tucson четвертого поколения

Четвертое поколение гораздо современнее, технологичнее и дороже. Оно интересно гибридами, но более сложная электроника и более высокая цена делают его другим типом покупки. Несмотря на это модель точно подойдет семьям, которым нужен комфортный и практичный кроссовер без перехода в премиумсегмент.

Mazda CX-5 – для тех, кто хочет управлять, а не просто ехать

Mazda CX-5 отличается от большинства конкурентов по характеру. Ее главными преимуществами стали управляемость, дизайн и атмосферные бензиновые двигатели SkyActiv-G. Первое поколение дебютировало в 2012 году. У него хорошая репутация, поэтому лучше всего искать рестайлинговые автомобили после 2015 года – они получили лучшую шумоизоляцию и обновленный салон.

Mazda CX-5 2026 года (дебютирует в Украине позже)

Второе поколение стало тише, комфортнее и качественнее. Оптимальный вариант для покупки подержанного авто: CX-5 второго поколения с атмосферным 2,5-литровым бензиновым двигателем и шестиступенчатой автоматической коробкой. Именно такую конфигурацию мы определяли как наиболее сбалансированную в обзоре модели.

Новое, третье поколение модели дебютирует в Украине уже в скором времени. Mazda CX-5 подойдет водителям, желающим соединить надежность, комфорт и приятную управляемость.

Nissan Qashqai – кроссовер, фактически создавший отдельный класс

Nissan Qashqai особенно популярен именно в Европе и Украине. В рейтинге свежепригнанных подержанных SUV за 2026 год он занимает пятое место. Первое поколение относительно простое, недорогое в обслуживании и имеет огромное количество предложений на вторичном рынке. Однако возраст уже делает состояние конкретного автомобиля важнее самой модели.

Обновленный Nissan Qashqai третьего поколения – именно такой сейчас продают в автосалонах

Второе поколение стало значительно более комфортным и технологичным. Именно оно сейчас является одним из самых распространенных Qashqai. на российских дорогах. Для минимизации рисков важно не столько гнаться за максимальной комплектацией, сколько правильно подобрать двигатель и коробку. Особо тщательно нужно проверять вариаторы и дизельные автомобили с большим пробегом.

Актуальное третье поколение уже приблизилось к современному европейскому уровню по оснащению и комфорту, но и стоит заметно дороже. Этот автомобиль подойдет ищущим компактный городской кроссовер с большим выбором запчастей и автомобилей на вторичном рынке.

Volkswagen Tiguan – европейский бестселлер на вторичке

Если смотреть именно на импорт б/у SUV, Volkswagen Tiguan сегодня является одним из главных фаворитов украинцев. По итогам 2026 года он возглавляет рейтинг свежепригнанных кроссоверов.. Первое поколение очень распространено, но сегодня возраст и пробеги уже становятся проблемой. Перед покупкой такого Tiguan необходимо особенно тщательно проверять двигатель, роботизированную коробку и историю обслуживания.

Третья генерация Volkswagen Tiguan

Второе поколение стало более просторным, технологичным и приятным в повседневной эксплуатации. Именно его следует рассматривать тем, кто желает современный европейский кроссовер без цены нового автомобиля. В то же время у Tiguan много сложных силовых агрегатов и трансмиссий, поэтому дешевый экземпляр с сомнительной историей может быстро превратиться в дорогостоящий проект. Подойдет покупателям, которым важны европейская эргономика, комфорт, управляемость и большой выбор подержанных автомобилей.

Škoda Kodiaq – большой семейный кроссовер

Kodiaq – один из самых популярных крупных SUV украинского рынка. Главное его преимущество над конкурентами– практичность. Кроссовер предлагает большой салон, вместительный багажник и в отдельных версиях третий ряд сидений.

Škoda Kodiaq второго поколения

Первое поколение стало популярным благодаря сочетанию пространства и относительно компактных для большого SUV габаритов. Но здесь, как и у Tiguan, нужно внимательно подбирать двигатель и коробку. Новое поколение стало еще более технологичным, а качество салона и набор электронных систем заметно выросли. Он подойдет большим семьям и водителям, которым обычного компактного кроссовера уже недостаточно.

Какой кроссовер лучше выбрать в Украине?