Названы самые популярные новые авто в мире в 2026 году: ТОП-10 моделей

По итогам января– августа 2026 года в мире было продано 55,03 млн новых легковых автомобилей. По данным Focus2move, на которые ссылается Укравтопром глобальный авторынок за этот период сократился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Несмотря на всеобщее снижение продаж, отдельные модели продолжают наращивать спрос. Это показывает, что результаты все больше зависят от популярности и конкурентоспособности конкретных автомобилей.

Какие авто лучше всего продаются в мире

До первой десятки самых продаваемых моделей за январь– август 2026 года вошли:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Tesla Model Y - продажи выросли на 9,6%; Toyota Corolla –3,0%; Ford F-Series –7,6%; Toyota RAV4 –25,2%; Honda CR-V –1,3%; Chevrolet Silverado -3,1%; Toyota Camry - +3,1%; Hyundai Tucson - +1,3%; Kia Sportage - +1,4%; Volkswagen Tiguan - +6,2%.

Больше всего среди моделей первой десятки выросли продажи Tesla Model Y - на 9,6%. Также положительную динамику продемонстрировали Volkswagen Tiguan (+6,2%), Toyota Camry (+3,1%), Hyundai Tucson (+1,3%) и Kia Sportage (+1,4%).

В то же время больше всего сократились продажи Toyota RAV4 – на 25,2%. В минусе также оказались Ford F-Series (-7,6%), Chevrolet Silverado (-3,1%), Toyota Corolla (-3,0%) и Honda CR-V (-1,3%).

Таким образом, несмотря на падение мировых продаж новых легковых автомобилей, половина моделей из ТОП-10 в 2026 году. демонстрирует положительную динамику.