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Названы самые популярные новые авто в мире в 2026 году: ТОП-10 моделей

Спрос на электромобили увеличивается, а традиционные модели долгое время были лидерами рейтинга – теряют позиции.
Самые популярные новые авто мира 2026

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo28 сентября, 15:50
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По итогам января– августа 2026 года в мире было продано 55,03 млн новых легковых автомобилей. По данным Focus2move, на которые ссылается Укравтопром глобальный авторынок за этот период сократился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Несмотря на всеобщее снижение продаж, отдельные модели продолжают наращивать спрос. Это показывает, что результаты все больше зависят от популярности и конкурентоспособности конкретных автомобилей.

Какие авто лучше всего продаются в мире

До первой десятки самых продаваемых моделей за январь– август 2026 года вошли:

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 
  1. Tesla Model Y - продажи выросли на 9,6%;
  2. Toyota Corolla –3,0%;
  3. Ford F-Series –7,6%;
  4. Toyota RAV4 –25,2%;
  5. Honda CR-V –1,3%;
  6. Chevrolet Silverado -3,1%;
  7. Toyota Camry - +3,1%;
  8. Hyundai Tucson - +1,3%;
  9. Kia Sportage - +1,4%;
  10. Volkswagen Tiguan - +6,2%.

Больше всего среди моделей первой десятки выросли продажи Tesla Model Y - на 9,6%. Также положительную динамику продемонстрировали Volkswagen Tiguan (+6,2%), Toyota Camry (+3,1%), Hyundai Tucson (+1,3%) и Kia Sportage (+1,4%).

В то же время больше всего сократились продажи Toyota RAV4 – на 25,2%. В минусе также оказались Ford F-Series (-7,6%), Chevrolet Silverado (-3,1%), Toyota Corolla (-3,0%) и Honda CR-V (-1,3%).

Таким образом, несмотря на падение мировых продаж новых легковых автомобилей, половина моделей из ТОП-10 в 2026 году. демонстрирует положительную динамику.

#Aвтобизнес #Новости
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