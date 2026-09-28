Названы самые популярные новые авто в мире в 2026 году: ТОП-10 моделей

Tesla Model Y
По итогам января– августа 2026 года в мире было продано 55,03 млн новых легковых автомобилей. По данным Focus2move, на которые ссылается Укравтопром глобальный авторынок за этот период сократился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Несмотря на всеобщее снижение продаж, отдельные модели продолжают наращивать спрос. Это показывает, что результаты все больше зависят от популярности и конкурентоспособности конкретных автомобилей.
Какие авто лучше всего продаются в мире
До первой десятки самых продаваемых моделей за январь– август 2026 года вошли:
- Tesla Model Y - продажи выросли на 9,6%;
- Toyota Corolla –3,0%;
- Ford F-Series –7,6%;
- Toyota RAV4 –25,2%;
- Honda CR-V –1,3%;
- Chevrolet Silverado -3,1%;
- Toyota Camry - +3,1%;
- Hyundai Tucson - +1,3%;
- Kia Sportage - +1,4%;
- Volkswagen Tiguan - +6,2%.
Больше всего среди моделей первой десятки выросли продажи Tesla Model Y - на 9,6%. Также положительную динамику продемонстрировали Volkswagen Tiguan (+6,2%), Toyota Camry (+3,1%), Hyundai Tucson (+1,3%) и Kia Sportage (+1,4%).
В то же время больше всего сократились продажи Toyota RAV4 – на 25,2%. В минусе также оказались Ford F-Series (-7,6%), Chevrolet Silverado (-3,1%), Toyota Corolla (-3,0%) и Honda CR-V (-1,3%).
Таким образом, несмотря на падение мировых продаж новых легковых автомобилей, половина моделей из ТОП-10 в 2026 году. демонстрирует положительную динамику.