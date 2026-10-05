Самые популярные новые авто в Украине в сентябре: названы ТОП-10 моделей

Toyota RAV4
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В сентябре 2026 украинцы приобрели 4881 новый легковой автомобиль. Наибольшим спросом пользовались кроссоверы и внедорожники, а лидером луны стала Toyota RAV4.
По данным Укравтопром, в десятку самых популярных новых моделей в Украине вошли:
- Toyota RAV4 - 340 автомобилей;
- Renault Duster - 329;
- Skoda Kodiaq – 184;
- Hyundai Tucson - 165;
- BYD Sea Lion 06-145;
- Volkswagen Touareg – 140;
- Toyota Camry - 137;
- Toyota Land Cruiser Prado - 119;
- Skoda Octavia – 111;
- Mazda CX-5 - 108.
Таким образом, Toyota RAV4 опередила Renault Duster всего на 11 автомобилей. Третье место занял Skoda Kodiaq, отставший от лидера почти вдвое.
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Интересно, что в рейтинг попал и китайский электрифицированный кроссовер BYD Sea Lion 06 – по итогам сентября он занял пятое место с результатом 145 проданных автомобилей.
Всего в сентябре украинский рынок новых легковушек насчитывал 4881 реализованный автомобиль.