Самые популярные новые авто в Украине в сентябре: названы ТОП-10 моделей

В сентябре 2026 украинцы приобрели 4881 новый легковой автомобиль. Наибольшим спросом пользовались кроссоверы и внедорожники, а лидером луны стала Toyota RAV4.

По данным Укравтопром, в десятку самых популярных новых моделей в Украине вошли:

Toyota RAV4 - 340 автомобилей; Renault Duster - 329; Skoda Kodiaq – 184; Hyundai Tucson - 165; BYD Sea Lion 06-145; Volkswagen Touareg – 140; Toyota Camry - 137; Toyota Land Cruiser Prado - 119; Skoda Octavia – 111; Mazda CX-5 - 108.

Таким образом, Toyota RAV4 опередила Renault Duster всего на 11 автомобилей. Третье место занял Skoda Kodiaq, отставший от лидера почти вдвое.

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Интересно, что в рейтинг попал и китайский электрифицированный кроссовер BYD Sea Lion 06 – по итогам сентября он занял пятое место с результатом 145 проданных автомобилей.

Всего в сентябре украинский рынок новых легковушек насчитывал 4881 реализованный автомобиль.