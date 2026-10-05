Укр
Ру

Самые популярные новые авто в Украине в сентябре: названы ТОП-10 моделей

Восемь из десяти самых популярных автомобилей на украинском рынке – кроссоверы.
Самые новые авто: названы ТОП-10 моделей

Toyota RAV4

Евгений Гудущан
logo5 октября, 12:30
logo0
logo0 мин

В сентябре 2026 украинцы приобрели 4881 новый легковой автомобиль. Наибольшим спросом пользовались кроссоверы и внедорожники, а лидером луны стала Toyota RAV4.

По данным Укравтопром, в десятку самых популярных новых моделей в Украине вошли:

  1. Toyota RAV4 - 340 автомобилей;
  2. Renault Duster - 329;
  3. Skoda Kodiaq – 184;
  4. Hyundai Tucson - 165;
  5. BYD Sea Lion 06-145;
  6. Volkswagen Touareg – 140;
  7. Toyota Camry - 137;
  8. Toyota Land Cruiser Prado - 119;
  9. Skoda Octavia – 111;
  10. Mazda CX-5 - 108.

Таким образом, Toyota RAV4 опередила Renault Duster всего на 11 автомобилей. Третье место занял Skoda Kodiaq, отставший от лидера почти вдвое.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

Интересно, что в рейтинг попал и китайский электрифицированный кроссовер BYD Sea Lion 06 – по итогам сентября он занял пятое место с результатом 145 проданных автомобилей.

Всего в сентябре украинский рынок новых легковушек насчитывал 4881 реализованный автомобиль.

#Новости #Aвтобизнес
Реклама