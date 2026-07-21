Самые популярные подержанные автомобили из США в Украине: какие модели выбирали в 2026 году

В первом полугодии 2026 года украинцы приобрели 22,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.

Наибольшую долю среди американских подержанных автомобилей традиционно составляют бензиновые модели – на них пришлось 57% всех регистраций. В то же время электромобили занимают 22% рынка, а гибридные автомобили – 13%. Доля дизельных машин составила 5%, еще 3% пришлось на автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО).

Средний возраст легковых автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк в первом полугодии, составил 6,5 года.

Лидеры рейтинга

Самым популярным американским автомобилем с пробегом стал Ford Escape – украинцы зарегистрировали 2446 таких кроссоверов. Второе место занял BMW X3 с результатом 1644 автомобиля, а третьим стал Nissan Rogue, который выбрали 1575 покупателей. В пятерку самых популярных также вошли Tesla Model Y (1446 шт.) и BMW X5 (1442 шт.).

ТОП-5 подержанных автомобилей из США в Украине (I полугодие 2026 года):