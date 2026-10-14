Самый большой обвал за четыре года: Volkswagen стремительно теряет продажи и готовит массовые увольнения

Согласно официальному отчету Volkswagen Group, на который ссылается kurs.com.ua, с июля по сентябрь компания передала клиентам 1,885 млн машин, недосчитавшись более 313 тысяч покупателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее болезненным оказался удар с Поднебесной, где реализация просела почти на 40%, поскольку местные водители массово отказываются от классических авто с ДВС в пользу более дешевых гибридов и электрокаров от локальных брендов.

Существенное сокращение китайского рынка остается вызовом для всей отрасли.– Мартин Зандер, член исполнительного комитета по продажам.

Хотя новая электрическая линейка немцев в Китае и показала прирост на 30%, этого оказалось маловато, чтобы перекрыть общие потери.

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Минусы по всем фронтам и европейский парадокс

Негативный тренд задел почти все ключевые регионы и премиальные марки концерна. В частности, продажи легковых автомобилей Volkswagen и Audi упали почти на 20%, Porsche потерял 15%, а Bentley просел сразу на четверть. Единственным светлым пятном стала Центральная и Восточная Европа с минимальным плюсом в 1,4%, а также стабильные показатели бренда Skoda, даже немного нарастившего поставки.

Интересно, что на фоне всемирного спада европейцы продолжают активно раскупать электрические авто концерна. Спрос на батарейки в Европе вырос почти на 20%, что объясняется высокими ценами на топливо и выходом доступной линейки Electric Urban Car Family. По словам представителей компании, новые компактные модели типа Volkswagen ID. Polo и Skoda Epiq уже собрали около 150 тысяч предварительных заказов. В США же продажи электрокаров обвалились на катастрофические 86,4% из-за отмены госсубсидий и высоких импортных тарифов.

Радикальные шаги по спасению

Чтобы удержаться на плаву, руководство запускает жесткую оптимизацию. К концу десятилетия автогигант планирует сократить около 100 тысяч рабочих мест, упростить управление и существенно урезать модельный ряд.

Напомним, ранее мы писали, что немецкий автопром в целом переживает не самое лучшее время. По оценкам аналитиков, из-за проигрыша в конкуренции китайцам у Германии могут закрыть не менее пяти заводов, а работу потеряют около 200 тысяч специалистов. Напряжение в коллективах уже сказывается: недавно на заводе Volkswagen в Ганновере работник даже остановил конвейер из-за панических слухов о переносе производства в Польшу.

Схожие проблемы заставляют менять стратегию и премиальные марки. К примеру, Porsche резко потеряла доходность и теперь делает ставку на продажа меньшего количества, но значительно более дорогих эксклюзивных спорткаров, параллельно сокращая тысячи рабочих мест.