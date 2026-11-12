Самый быстрый бизнес: львовянин взял у друга Ford Fusion прокатиться и продал его за 5500 долларов

Как сообщает полиция Львовской области совместно с областной прокуратурой, инцидент начался еще 30 апреля, когда владелец передал товарищу ключи и техпаспорт прямо на улице.

Договоренность была четкой – вернуть транспортное средство на следующий день, однако обещания оказались пустыми.

Одолжил, продал, деньгами взял

Вместо того чтобы пригнать машину назад, злоумышленник неделями кормил владельца отговорками и придумывал ложные причины задержки. Между тем, он оперативно разместил объявления на популярной автомобильной платформе в интернете.

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Покупатель нашелся очень быстро. Уже в начале мая чужой Форд Fusion ушел с молотка за 5,5 тысячи долларов на основании обычной устной договоренности, а все вырученные деньги аферист положил себе в карман.

Уголовное прошлое и последствия

Когда настоящий хозяин понял, что остался без колес, он сразу обратился к стражам порядка. Оперативники криминальной полиции быстро разыскали и задержали фигуранта.

Выяснилось, что этот 36-летний мужчина имеет богатый уголовный опыт. Ранее его уже судили за злоупотребление влиянием, когда он за деньги обещал помочь уклоняющимся сняться с розыска и делал фиктивные медицинские справки.

После выяснения обстоятельств уголовного преступления было сделано традиционное "фото в память". Фото: из материалов следствия

Задержанному сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством. Если вину докажут в суде, любителю легких денег светит от пяти до восьми лет лишения свободы, причем суд может конфисковать все его имущество.

Похожие случаи с чужими авто

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, ранее произошел еще один курьезный случай незаконного завладения машиной в столице. Там 18-летний парень угнал из-под автосалона новенький Volkswagen Touareg стоимостью 3,5 миллиона гривен, который работники опрометчиво оставили заведенным.

Правда, этот тест-драйв оказался кратчайшим в истории. Молодой человек успел проехать на премиальном внедорожнике всего 500 метров, после чего бросил его на обочине, но от серьезной уголовной ответственности это его не спасло.