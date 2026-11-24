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Рендер Dacia Jogger
Как сообщает AutoExpress, разработка модели идет параллельно с созданием следующей генерации хэтчбека Sandero. Автомобили разделят между собой не только общую платформу, но и значительную часть кузовных панелей передней части, что позволит существенно сэкономить на производстве.
Шеф-дизайнер румынской марки Дэвид Дюран подтвердил, что сохранение низкой стоимости остается главным приоритетом. "Если бы я начинал с чистого листа, то сдвинул бы лобовое стекло вперед для большего пространства, но унификация из Sandero дает нам огромное финансовое преимущество", – отметил он.
Судя по эксклюзивным рендерам, от средней стойки и до заднего бампера кузов будет полностью оригинальным. Расширенные габариты позволят без проблем разместить три ряда сидений и сохранить вместительный багажник, балансируя на границе между классическим универсалом и минивэном.
Техника и новые моторы
В основу семейного автомобиля ляжет гибкая архитектура CMF-B от материнской группы Renault. Она позволяет использовать как традиционные двигатели внутреннего сгорания, так и гибридные или полностью электрические установки. Ожидается, что гибридная версия унаследует знакомую связь 1,2-литрового турбомотора и компактного электродвигателя на 155 лошадиных сил.
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Что касается электрической модификации, то ее характеристики будут диктоваться ограничениями платформы. Наибольший аккумулятор для этой архитектуры устанавливается на родстве Renault 4 и 5 – это блок на 52 кВтч, которого хватает примерно на 400 километров пробега.
Руководство бренда уверено в отсутствии прямых конкурентов в этом сегменте. "У нас очень специфическое предложение и лояльная клиентская база, ведь на рынке просто нет другого настоящего семиместного авто по такой цене и весу", – подчеркнула генеральный директор Dacia Катрин Адт.
Бекграунд: электрификация бренда
- Напомним, ранее мы писали, что компания уже начала обновлять свою электрическую линейку, представив новую генерацию. Dacia Spring. Этот компактный городской хэтчбек был построен на архитектуре RG-EV, оснастив мотором на 60 кВт и батареей емкостью 27,5 кВт-ч.
- Примечательно, что генеральный директор группы Renault Франсуа Провост недавно объявил об изменении стратегии альянса. По его словам, эпоха банальной переклейки шильдиков завершилась, и теперь каждая общая модель должна иметь уникальный дизайн и достаточную дифференциацию от родственных авто..