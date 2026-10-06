Самый дешевый электрокар Kia внезапно взлетел в цене: дилеры требуют безумные доплаты за новый EV3

Как сообщает издание Carscoops, официальный прайс на эту модель стартует от 29890 долларов, что делает ее очень привлекательной для покупателей. Однако на практике приобрести автомобиль по такой цене оказалось настоящим квестом.

Рекордные накрутки в автосалонах

Наиболее вопиющий случай журналисты зафиксировали в дилерском центре Car Pros Kia Glendale в Калифорнии. Там на версию EV3 GT стоимостью 47385 долларов повесили дополнительную "рыночную наценку" в размере 4995 долларов. Но на этом продавцы не остановились и прибавили сомнительные аксессуары. Среди них система слежения Lojack за 1995 долларов, колесные замки за 499 долларов и дорожный набор за 149 долларов.

В итоге, с учетом всех комиссий за оформление документов, финальный ценник взлетел на невероятные 55 145 долларов. Это на 7 760 долларов выше рекомендованной цены, что выглядит абсурдно, ведь больше и мощнее EV6 GT-Line 2026 год модельного года стоит от 48 700 долларов.

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Навязываемые пакеты опций

Другие дилеры действуют немного хитрее, маскируя наценки под обязательные пакеты услуг. К примеру, автосалон Hendrick Kia в Северной Каролине добавил в комплектацию GT-Line опций на 997 долларов. Сюда вошли тонировка окон за 499 долларов, защитная пленка на экран мультимедиа за 199 долларов и накладки на кромки дверей за 299 долларов.

Похожая ситуация наблюдается и у Sunset Kia во Флориде. Там покупателям предлагают "ценностный пакет" за 995 долларов, включающий две замены смазки, накачку шин азотом и защитное покрытие кузова DuPont. К счастью для американских водителей не все продавцы пытаются нажиться на новинке. Некоторые автосалоны наоборот предлагают приятные скидки, чтобы привлечь клиентов.

В частности, дилер в Мэриленде дает скидку 1834 доллара на базовую версию EV3 Wind. Если добавить к этому фирменный бонус от производителя на 1500 долларов, машина обойдется в 33351 доллар до оплаты комиссии за обработку документов. Во Флориде дилер пошел еще дальше, предложив дисконт в размере 2098 долларов на аналогичную комплектацию.