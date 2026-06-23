Самый дешевый электромобиль Honda получил кнопку Boost, которая улучшает его разгон на 4,5 секунды

Длина кузова Honda Super-N составляет 3599 мм, а ширина – 1573 мм. Несмотря на миниатюрные размеры и квадратный дизайн с расклешенными крыльями, внутреннее пространство рассчитано на комфортное размещение четырёх взрослых пассажиров.

Автомобиль получил фирменную систему трансформации салона со складной “магической” основой задних сидений – аналогичное решение в свое время сделало компактную модель Honda Jazz гораздо более практичной, чем популярный Ford Fiesta 2001 года.

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За технические характеристики отвечает компактный электрический привод e-Axle, отмечает Carscoops. В обычном режиме движения его мощность составляет 63 конские силы (47 кВт), что позволяет разогнать хэтчбек весом 1097 кг от 0 до 100 км/ч за 14,5 секунды. Однако водитель может нажать специальную кнопку BOOST на панели. После её нажатия мощность силовой установки возрастает до 94 лошадиных сил (70 кВт), благодаря чему время разгона до 100 км/ч сокращается на 4,5 секунды и составляет ровно 10,0 секунд.

Имитация переключений и запас хода в городе

Для усиления эмоций от вождения инженеры интегрировали систему имитации семиступенчатой коробки передач и искусственный звук бензинового двигателя. Ранее подобные цифровые решения дебютировали на Hyundai Ioniq 5 N, а впоследствии аналогичный тренд подхватила компания Porsche в обновленной линейке Taycan. Благодаря небольшому весу и дополнительной мощности режим Boost позволяет автомобилю динамично ускоряться при старте со светофоров.

Естественной средой для новинки являются крупные города, о чём свидетельствуют параметры аккумулятора. Крошечная батарея ёмкостью 29,6 кВт-ч обеспечивает комбинированный запас хода по измерительному циклу WLTP на уровне 206 км. В то же время производитель отмечает, что при движении исключительно в городском режиме этот показатель может увеличиться до 320 км. Процесс быстрой зарядки до 80% занимает около 30 минут.

В базовую комплектацию электромобиля уже входит премиальная аудиосистема Bose Hifi, которая работает в паре с современной мультимедийной системой, поддерживающей интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Желающим выделиться на дороге бренд предложит несколько пакетов оригинальной внешней графики для кузова.

Привлекательная цена и позиционирование на рынке