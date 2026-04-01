Самый дешевый электромобиль получил уже пятое поколение: как изменился бестселлер из Китая

Модель, создана в рамках совместного предприятия SAIC-GM-Wuling, с момента дебюта в 2020 году разошлась тиражом более 1,9 миллиона экземпляров, отмечает Auto24. И хотя формально речь идет уже о пятом поколении, фактически это глубокие обновления, которые охватывают дизайн, интерьер и технологии.

Новый дизайн: еще проще, но современнее

Последняя версия получила полностью переработанный экстерьер. Автомобиль стал выглядеть более “мягко” – с закругленными формами, новыми LED-фарами и задними фонарями, объединенными декоративной полосой. Несмотря на изменения, габариты остались почти неизменными: длина – чуть больше 3,2 метра (пятидверная версия), а колесная база – около 2190 мм. Это все еще типичный городской электрокар, ориентированный на плотный трафик и короткие поездки.

Интерьер: больше технологий в бюджетном классе

Салон также заметно модернизировали. Главное изменение – появление 10,1-дюймового сенсорного дисплея и обновленной передней панели. Инженеры отказались от физических кнопок климат-контроля, сделав ставку на цифровое управление. Кроме того, селектор передач перенесли на рулевую колонку, что позволило освободить больше места между сиденьями. Практичность осталась ключевой. Автомобиль имеет объем багажника в 170 литров в стандартном положении и до 838 литров при сложенных сиденьях, а также около 20 отсеков для мелких вещей.

Скромная мощность, но достаточная для города

Технически автомобиль не изменился радикально. Электромотор, по-прежнему, выдает около 40 л.с. и 85 Нм крутящего момента, а максимальная скорость ограничена на уровне 100 км/ч. Зато ключевая ставка сделана на запас хода: базовая батарея 16,2 кВт-ч обеспечивает до 205 км (CLTC), а большая на 25,1 кВт-ч – до 301 км. Быстрая зарядка позволяет пополнить заряд с 30% до 80% примерно за 35 минут.

Цена, которая меняет правила игры

Главным козырем модели остается ее стоимость. В Китае новый Wuling Hongguang Mini EV стоит от примерно $6200 до $8100, что делает его одним из самых доступных электромобилей в мире. Именно эта доступность и стала причиной его феноменального успеха: модель фактически создала новый сегмент ультрабюджетных EV.