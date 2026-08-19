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Самый дешевый седан Nissan получил обновленный вариатор и "темную" версию

Компания Nissan представила Sentra 2027 модельного года. Компактный седан получил перенастроенный вариатор, новую беспроводную зарядку смартфонов по стандарту Qi2 и версию Midnight Edition. Стартовая цена модели в США выросла на $290 и теперь составляет 22 890 долларов.
Nissan Sentra 2027 года дебютировала в США: цена и подробности об обновленном вариаторе

ФОТО: Nissan|

Nissan Sentra 2027

Данила Северенчук
logo19 августа, 12:40
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Новый пакет Midnight Edition предложен для комплектации Sentra SR. Carscoops. Он стоит 650 долларов и добавляет автомобилю традиционный для таких пакетов затемненный декор. В частности, седан получает черные эмблемы Nissan, черное оформление окон и 18-дюймовые черные легкосплавные диски.

В стандартной конфигурации Midnight Edition предлагается с кузовом цвета Super Black. Также доступны четыре двухцветных варианта с крышей Super Black – за доплату 950 долларов.

Обновленная трансмиссия и салон

Nissan также внесла изменения в бесступенчатую трансмиссию – речь идет не о новой конструкции трансмиссии, а об оптимизации ее работы. По словам производителя, обновленный вариатор должен обеспечивать более плавное и линейное ускорение, более четкую реакцию на нажатие педали акселератора и более предполагаемое поведение автомобиля. В компании отмечают, что настройку изменили на основе отзывов владельцев.

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Еще одним обновлением для Nissan Sentra 2027 стало беспроводное зарядное устройство для смартфонов с поддержкой Qi2, обеспечивающее более быструю и стабильную зарядку, а также более широкую совместимость с современными смартфонами.

Все версии Nissan Sentra 2027 оснащаются 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, развивающим 150 л.с. и 198 Нм крутящего момента.

Цена Nissan Sentra 2027

Американские дилеры уже начали продавать Sentra в новом модельном году. Диапазон цен в зависимости от комплектаций выглядит следующим образом:

  • Sentra S – $22 890
  • Sentra SV – $23 590
  • Sentra SR – $24 990
  • Sentra SL – $27 990

Таким образом, базовая Sentra стала на 290 долларов дороже предыдущей модели в США, но все еще остается дешевле Toyota Corolla примерно на 435 долларов.

Что входит в базовую оснастку

Базовая Nissan Sentra S оснащается светодиодными фарами и 16-дюймовыми стальными колесными дисками. В салоне установлены аудиосистема с четырьмя динамиками, 7-дюймовая цифровая приборная панель и 12,3-дюймовая мультимедийная система. В стандартный набор систем помощи водителю входят адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о переднем столкновении и система предупреждения о перекрестном движении позади автомобиля.

В более дорогих комплектациях доступна обивка TailorFit, подогрев передних сидений и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Также покупатели могут заказать двухзонный автоматический климат-контроль, аудиосистему Bose с восемью динамиками и систему помощи водителю ProPILOT.

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