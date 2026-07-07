Самый дешевый в Украине трансфер для уклонистов в ЕС обернулся семилетним тюремным сроком

Организаторы схемы искали клиентов через интернет и предлагали им незаконный переход границы по заниженной цене – 400 долларов за "трансфер в ЕС". Все гарантировалось на высоком организационном и сервисном уровне.

Правда, уже в ходе оказания услуги фигурировали лишь автомобили, ночные маршруты и лодка вместо "трансфера". Об этом в кратком релизе сообщила Закарпатская областная прокуратура.

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Трансфер комбинированной схемы

Мужчин встречали в Закарпатье, перевозили на автомобилях до нужной точки, а дальше сопровождали до пограничной полосы. Часть маршрута приходилось преодолевать пешком, а на одном из этапов людей даже переправляли через реку на надувной лодке.

Перед переходом клиентов несколько дней удерживали в гостиницах Хуста. Ночью их перевозили на машинах, приказывали прятаться и выполнять указания проводников.

Как ни маскировались, как ни пытались незаметно переправлять, но все же “заслужили” реальный срок. Фото: прокуратура Закарпатья

«Клиентов» вели через опасный участок границы

Согласно материалам дела, во время сопровождения одного из мужчин заставили отдать мобильный телефон и не разговаривать, чтобы не привлекать внимание.

Проводники также предупреждали о возможном появлении дронов и приказывали прятаться в кустах во время движения к границе.

Именно во время такого перехода правоохранители задержали участников схемы вместе с пятью мужчинами, которых они пытались переправить.

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Дешевый маршрут обернулся годами за решеткой

В суде обвиняемые вину не признали. Они заявляли, что якобы лишь помогали знакомому и не знали о намерениях незаконного пересечения границы.

Однако суд счел доказательства достаточными. Двоих мужчин приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества за организацию незаконной переправки людей через государственную границу из корыстных побуждений.

В отношении третьего участника схемы прокуратура будет обжаловать приговор в части квалификации действий и наказания. В настоящее время все осужденные остаются под стражей до вступления приговора в законную силу.