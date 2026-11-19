Как сообщает издание Motor1, соответствующий документ поступил в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза 22 октября 2026 года. Хотя сам факт регистрации еще не гарантирует появления этого шильдика на багажнике, использование приставки UP логически отсылает к популярному в прошлом бензиновому ситикару.

В настоящее время этот компактный электромобиль проходит под рабочим индексом ID.1. Первые тестовые экземпляры собирают на мощностях предприятия Autoeuropa в португальской Палмеле.

Представители Volkswagen Group отмечают, что на этом этапе инженеры проверяют работу оборудования, методы сборки и время цикла. "Тестовые машины сошли с линии без проблем, а завод успешно выполнил все поставленные цели", – подчеркнули в компании.

Техника от Rivian и приятная цена

Главная фишка будущего ID. UP – это совершенно новая электронная архитектура, которую немцы разрабатывают совместно со специалистами Rivian. Она позволит существенно снизить количество блоков управления и будет поддерживать обновление функций автомобиля "воздухом" уже после покупки.

Ориентиром для серийной машины служит концепт ID. EVERY1. По предварительным данным, длина хэтчбека составит около 3,88 метра, что делает его больше старого бензинового Up, но компактнее актуального Polo.

Ожидается, что под капотом пропишется электромотор на 70 киловатт, который будет питаться от литий-железо-фосфатной батареи емкостью 37 киловатт-часов. Такой тандем должен обеспечить минимальный запас хода на уровне 250 км, чего вполне достаточно для городской эксплуатации.

Почему выбрали Португалию?

Руководство Volkswagen делает серьезную ставку на завод в Палмеле именно из-за его высокой экономической эффективности. Это критически важно для удержания стартовой цены электрокара на уровне до 20 тысяч евро, чтобы успешно конкурировать с Dacia Spring и Citroën e-C3.

Новинку будут собирать на одной линии с популярным кроссовером T-Roc. Генеральный директор предприятия Анабель Андион Ломеро пояснила, что гибкость конвейера позволит оперативно изменять пропорции выпуска обеих моделей в зависимости от реального спроса на рынке.

Напомним, ранее мы писали, что спортивное подразделение Volkswagen параллельно готовит самый экстремальный концепт в истории линейки GTI. Над созданием этого загадочного хэтчбека с массивным антикрылом и агрессивной аэродинамикой работали только стажеры и молодые инженеры бренда.