Самый дешевый японский электрокар Suzuki eSky за $9800: батареи от BYD и рекордный запас хода

Как сообщает издание Carscoops, компания Suzuki официально представила свой первый полностью электрический пассажирский кей-кар eSky, ставший одной из самых громких бюджетных новинок на внутреннем рынке.

Главной сенсацией стало то, что японский автогигант решил использовать литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы от подразделения китайского конкурента BYD (FinDreams), что позволило радикально снизить себестоимость машины.

Цена впечатляет

Благодаря такой прагматичной стратегии стартовая цена базовой комплектации составляет 2,12 миллиона иен (около 13 400 долларов), а топовая версия обойдется в 2,79 миллиона иен (17 600 долларов).

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Однако, если учесть местные правительственные субсидии на электромобили в размере до 568 тысяч иен (3 600 долларов), реальная стоимость базовой модели падает до фантастических 1,55 миллиона иен, что эквивалентно 9 800 долларам.

С таким прайсом Suzuki eSky официально становится самым дешевым электромобилем в своем классе в Японии, уверенно обходя как недавно выпущенного китайского конкурента BYD Racco, так и признанного японского бестселлера Nissan Sakura, который стоит от 15 000 долларов.



Самый маленький электрокар Suzuki's по цене менее $10000 / Carscoops

Какой запас хода получил Suzuki eSky?

Под полом этого компактного хэтчбека скрывается упомянутая выше батарея емкостью 26 кВт-ч. Благодаря ей производитель обещает запас хода в 310 километров (193 мили) по мягкому японскому циклу WLTC. Впрочем, нужно быть реалистами: в условиях европейских или украинских городов реальный пробег на одном заряде составит вполне адекватные 200-220 километров.

Потребление энергии eSky отмечено на уровне 97 Вт-ч/км, что является абсолютным рекордом энергоэффективности среди пассажирских кей-каров. Для сравнения, та же Nissan Sakura имеет батарею всего на 20 кВт-ч и проезжает скромные 180 километров.

Чтобы сохранить драгоценный заряд зимой, инженеры оснастили автомобиль высокоэффективным тепловым насосом и электрическим обогревателем салона. Заряжать малыша можно как от обычной сети переменного тока (AC) с ограничением в 6 кВт, так и на скоростных станциях постоянного тока (DC) мощностью до 50 кВт, где пополнение энергии от 10 до 80% занимает всего 25 минут.

Кроме того, электрокар поддерживает современный режим управления одной педалью и чрезвычайно полезную функцию отдачи энергии V2L (Vehicle-to-Load), что позволяет питать внешние электроприборы.

Что известно о технике и габаритах?

Построенный на платформе Heartect e автомобиль получил новый фирменный модуль e-Axle, объединяющий электромотор, инвертор и редуктор на передней оси. Хотя сам двигатель способен выдавать 94 лошадиные силы (70 кВт), для японского рынка его мощность искусственно "задушили" до 63 сил (47 кВт), чтобы вписаться в жесткие законодательные рамки класса кей-каров.

Крутящий момент также ограничили на отметке 133 Нм, против 195 Нм у Sakura,– это сознательный шаг для максимальной сохранности энергии. При этом габариты машины составляют 3395 мм в длину, 1475 мм в ширину и 1625 мм в высоту, а колесная база в 2460 мм является самой короткой в классе. Зато снаряженная масса равна всего 1030 кг, что делает eSky на целых 200 килограммов легче конкурента от BYD.



Suzuki выделяется интересным оформлением / Carscoops

Каким будет салон и дизайн новинки?

Дизайн серийной модели стал логической эволюцией концепта Vision e-Sky, показанного в августе 2025 года. Сохранив пятидверный силуэт, инженеры переделали бамперы, оптику, дверные ручки, колесные диски и зеркала для массового производства.

Четырехместный салон сфокусирован на максимальной практичности: здесь множество ниш для мелочей и удобный лоток на передней панели. Водитель получает цифровую приборную панель, отдельный блок климат-контроля, а в топовой комплектации.– к тому же большой 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы.

Для тех, кто любит выделяться Suzuki подготовила целый каталог заводских аксессуаров. Пакет Mild Sporty за 103 840 йен (660 долларов) добавляет розовые, синие и серые наклейки на кузов вместе с белыми корпусами зеркал. Набор Neo Future за 116 160 иен (730 долларов) предлагает более агрессивную желто-черную тематику. Оба варианта включают в себя соответствующие декоративные наклейки для передней панели и светодиодные противотуманные фары.

Те, кто предпочитает более сдержанный стиль, могут заказать декоративные накладки в восьми разных цветах или три игривые наклейки на двери багажника. Также доступны экологичные коврики из 100-процентного переработанного полиэстера за 28 600 иен (180 долларов) и разнообразные зарядные устройства.

Когда стартуют продажи и где собирают eSky?

Производство новинки уже отлажено на главном заводе Suzuki Kosai Plant в префектуре Сидзуока. Автомобиль создавался по философии "Easy to Switch", которая максимально облегчит переход водителей с бензиновых авто на электротягу, и полностью соответствует традиционному японскому принципу "Sho-Sho-Kei-Tan-Bi" (меньше, экономнее, легче, короче, красивее).

Запуск этой модели является частью глобальной стратегии бренда по сокращению цикла разработки новых машин с 40-48 до 24 месяцев до конца десятилетия, чтобы на равных сразиться с китайской экспансией.

Официальные продажи в Японии стартуют 16 ноября с планом реализации 1000 единиц в месяц. Но самое главное то, что с 2027 года самый маленький электрокар Suzuki начнут экспортировать в Европу и Великобританию.

Там он составит компанию модели eVitara и вступит в борьбу с европейскими электрокарами А-класса, такими как Renault Twingo, Dacia Spring EV, Nissan Pixo, Fiat 500 и VW ID. Up!. Учитывая безумный спрос на бюджетные городские "электрички" в Украине, появление официального японского электромобиля с прайсом в пределах 15-20 тысяч евро имеет все шансы стать настоящим хитом на наших дорогах.