Самый дорогой Daewoo Sens на рынке: сколько он стоит и кому он нужен

В Черкассах выставлен на продажу Daewoo Sens 2005 года с заявленным оригинальным пробегом всего 24 тыс. км. За седан просят 3700 долларов (примерно 166 тыс. грн). Как пишет topgir.com.ua. объявление опубликовано на AUTO.RIA.

Автомобиль сохранил заводские комплектующие

Продавец утверждает, что автомобиль большую часть времени хранился в гараже и эксплуатировался только летом в сухую погоду.

Daewoo Sens выполнен в зеленом цвете и оснащен 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 70 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

По словам владельца, автомобиль сохранил оригинальные заводские стекла, а также шины Debica, установленные еще на заводе.

Перед продажей автомобиль прошел техническое обслуживание

Перед выставлением на продажу седан подготовили к эксплуатации. Было проведено плановое техническое обслуживание с заменой моторного масла, фильтров и всех основных эксплуатационных жидкостей.

Кроме того, автомобиль имеет антикоррозионную обработку кузова, оснащен сигнализацией и фаркопом.

Согласно данным реестра, у Daewoo Sens было три владельца, однако продавец отмечает, что фактически автомобилем пользовался только один человек. Последняя перерегистрация была проведена 2 апреля 2026 года.

Благодаря небольшому пробегу, оригинальному состоянию и доступной цене этот Daewoo Sens может заинтересовать ценителей хорошо сохранившихся автомобилей начала 2000-х годов.