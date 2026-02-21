Украинка мчала на маникюр в Польше на скорости 200 километров в час: какой штраф

Инцидент произошел 9 февраля на трассе S12/S17 из Люблина в направлении Варшавы. Полицейский патруль дорожно-транспортного отдела дежурил, когда мимо их немаркированной и ничем не приметной в транспортном потоке машины пролетела на бешеной скорости машина.

Как говорится в сообщении Люблинской полиции (Policja Lubelska), установленные в патрульной машине приборы зафиксировали скорость "шумахера" почти 200 км/ч при разрешенной на этом участке 120 км/ч.

За рулем сидела наша землячка

Офицеры остановили автомобиль в безопасном месте для стоянки транспорта. За рулем автомобиля Mercedes-Benz находился не "шумахер", а "шумахерша" – 23-летняя гражданка Украины, которая проживает в Варшаве.

В разговоре с полицейскими она призналась офицерам, что спешит сделать маникюр в салоне красоты в Варшаве.

Во что обходится поспешность

За это правонарушение полиция наложила максимально возможный штраф: 2500 злотых (30 500 грн) и 15 штрафных баллов.

Полицейский регистратор зафиксировал скорость автомобиля украинки на отметке более 200 км/ч. Фото: оперативная съемка

Если 23-летняя женщина совершит аналогичное правонарушение в течение двух лет, ей грозит штраф в размере 5000 злотых (60 834 грн).

Рекорд европейского масштаба

Таким образом, в Европе установлен рекорд визита к мастеру маникюра. Здесь, правда, не сказано, попала ли после этого наша землячка на эту процедуру. Обычно в Варшаве, как выяснили в редакции Авто24, такой визит обходится от 100 до 200 и выше злотых, то есть от 1 200 до 2400 и выше гривен.

Однако уже сам факт визита к мастеру за космическую сумму в 30 000 гривен, то есть 593 евро сбил с толку не только поляков, но женщин всей Европы.

Сколько стоит маникюр в Европе

Цены на маникюр в столицах Европы существенно различаются в зависимости от уровня салона и перечня услуг. В 2024–2025 годах средняя стоимость стандартного маникюра с покрытием гель-лаком в популярных городах составляла: