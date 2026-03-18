Самый крутой Chevrolet Corvette продают всего за 80 000 долларов за самый крутой Chevrolet Corvette

В Украине продается классический Chevrolet Corvette C3. Его возраст достиг 55 лет, пробег достиг 53 тыс. км.
Старый Chevrolet Corvette продают за 80 000 долларов

Евгений Гудущан
18 марта, 21:20
logo0
logo0 мин

На украинском рынке появился редкий классический спорткар - Chevrolet Corvette C3 начала 1970-х годов. Автомобиль имеет пробег около 53 тысяч км, растаможен, зарегистрирован в Украине и находится на ходу, пишет topgir.com.ua.

Основные характеристики

  • Двигатель: бензиновый V8
  • Объем: 5,7 литра
  • Коробка передач: автоматическая
  • Пробег: около 53 тыс. км (33 тыс. миль)

Речь идет о классической конфигурации для американских спорткаров того времени - атмосферный мотор большого объема без сложной электроники.

Дизайн и состояние

Модель C3 отличается узнаваемым дизайном:

  • длинный капот
  • компактная кабина
  • расширенные крылья
  • классические диски и оригинальная оптика

Кузов окрашен в яркий желтый цвет, что подчеркивает спортивный характер авто.

Салон сохранен в классическом стиле:

  • темная отделка
  • кожаные сиденья
  • оригинальная приборная панель
  • минимальные изменения от заводского вида

Двигатель также выглядит максимально близким к заводской конфигурации.

Цена

За автомобиль просят 80 000 долларов. При этом продавец готов к торгу.

Вывод

Chevrolet Corvette C3 - это уже не просто авто, а коллекционная классика. Относительно небольшой пробег, сохраненное состояние и оригинальность делают его интересным вариантом для ценителей американских ретро-спорткаров. Цена выглядит высокой, но для такого сегмента - вполне рыночная.

