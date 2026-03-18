Самый крутой Chevrolet Corvette продают всего за 80 000 долларов за самый крутой Chevrolet Corvette

Chevrolet Corvette C3
На украинском рынке появился редкий классический спорткар - Chevrolet Corvette C3 начала 1970-х годов. Автомобиль имеет пробег около 53 тысяч км, растаможен, зарегистрирован в Украине и находится на ходу, пишет topgir.com.ua.
Основные характеристики
- Двигатель: бензиновый V8
- Объем: 5,7 литра
- Коробка передач: автоматическая
- Пробег: около 53 тыс. км (33 тыс. миль)
Речь идет о классической конфигурации для американских спорткаров того времени - атмосферный мотор большого объема без сложной электроники.
Дизайн и состояние
Модель C3 отличается узнаваемым дизайном:
- длинный капот
- компактная кабина
- расширенные крылья
- классические диски и оригинальная оптика
Кузов окрашен в яркий желтый цвет, что подчеркивает спортивный характер авто.
Салон сохранен в классическом стиле:
- темная отделка
- кожаные сиденья
- оригинальная приборная панель
- минимальные изменения от заводского вида
Двигатель также выглядит максимально близким к заводской конфигурации.
Цена
За автомобиль просят 80 000 долларов. При этом продавец готов к торгу.
Вывод
Chevrolet Corvette C3 - это уже не просто авто, а коллекционная классика. Относительно небольшой пробег, сохраненное состояние и оригинальность делают его интересным вариантом для ценителей американских ретро-спорткаров. Цена выглядит высокой, но для такого сегмента - вполне рыночная.