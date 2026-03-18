Самый крутой Chevrolet Corvette продают всего за 80 000 долларов за самый крутой Chevrolet Corvette

На украинском рынке появился редкий классический спорткар - Chevrolet Corvette C3 начала 1970-х годов. Автомобиль имеет пробег около 53 тысяч км, растаможен, зарегистрирован в Украине и находится на ходу, пишет topgir.com.ua.

Основные характеристики

Двигатель: бензиновый V8

Объем: 5,7 литра

Коробка передач: автоматическая

Пробег: около 53 тыс. км (33 тыс. миль)

Речь идет о классической конфигурации для американских спорткаров того времени - атмосферный мотор большого объема без сложной электроники.

Дизайн и состояние

Модель C3 отличается узнаваемым дизайном:

длинный капот

компактная кабина

расширенные крылья

классические диски и оригинальная оптика

Кузов окрашен в яркий желтый цвет, что подчеркивает спортивный характер авто.

Салон сохранен в классическом стиле:

темная отделка

кожаные сиденья

оригинальная приборная панель

минимальные изменения от заводского вида

Двигатель также выглядит максимально близким к заводской конфигурации.

Цена

За автомобиль просят 80 000 долларов. При этом продавец готов к торгу.

Вывод

Chevrolet Corvette C3 - это уже не просто авто, а коллекционная классика. Относительно небольшой пробег, сохраненное состояние и оригинальность делают его интересным вариантом для ценителей американских ретро-спорткаров. Цена выглядит высокой, но для такого сегмента - вполне рыночная.