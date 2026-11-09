Самый маленький электрический мусоровоз выехал на улицы: цена и возможности городского Nissan

Как сообщает издание Eurotransport, главная фишка этого оранжевого электромобиля состоит в специальном кузове, изготовленном специалистами нидерландской компании Veth Automotive.

Благодаря такой надстройке обычный развозной фургон превратился в узкопрофильную технику для муниципалитетов. Яркая расцветка и желтые проблесковые маячки на крыше делают коммунальщика заметным даже в густой туман.

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Мусоровозу визуально напоминает пикап, на который сверху смонтировали самосвальный крытый кузов с раздвижной боковой дверью купейного типа по каждом борту. Фото: Александр Роллер

Автомобиль позиционируется как универсальный помощник для городских служб, ведь при необходимости его можно дооборудовать фаркопом и использовать в качестве разбрасывателя песка на тротуарах.

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Компактность против комфорта

Габариты машины поражают своим удобством для тесных дворов: длина составляет более пяти метров, а радиус разворота едва превышает одиннадцать метров. При этом полезная нагрузка тестового образца составляет 702 килограмма, что является вполне адекватным показателем для ежедневной уборки урн.

В салоне все подчинено строгой практичности, хотя мультимедийные технологии откровенно отстают. Здесь нет встроенной навигации, а также отсутствуют популярные системы Apple CarPlay или Android Auto, поэтому водителю придется довольствоваться обычным Bluetooth для звонков.

"Главным недостатком интерьера является ограниченный диапазон регулировки водительского кресла. Из-за специфической перегородки сиденья невозможно отодвинуть далеко назад, поэтому людям с ростом более 185 сантиметров будет откровенно тесно в ногах, – отмечают немецкие коммунальщики.

Nissan Townstar с контейнером для сбора мусора во дворе под окнами даже ночью не будет грохотать. Фото: Александр Роллер

Динамика и ресурс

За движение этого оранжевого труженика отвечает электромотор на 122 лошадиные силы, питающийся от батареи емкостью 45 кВт-ч. Заявленный запас хода по циклу WLTP составляет 300 км, но на практике при 80 процентах заряда бортовой компьютер указывает около 156 км.

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Заряжается такой Nissan из-за удобного фронтального порта, однако скорость пополнения энергии не впечатляет. Даже на мощной станции процесс зарядки от 10 до 80 процентов займет около 40 минут, что заставляет тщательно планировать уборочные маршруты.

Кузов имеет заднюю разгрузку, но о плите прессования мусорных пакетов ничего не упоминается. Фото: Александр Роллер

Адекватный прайс подкупает

Финансовая сторона вопроса выглядит достаточно серьезно, ведь базовый электрический фургон стоит более 34 тысяч евро. Если прибавить к этому цену специального мусорного контейнера от Veth Automotive, итоговый прайс перевалит за 51 тысячу евро без учета налогов.

Конечно, это значительно дороже дизельных аналогов, но при постоянном росте цен на топливо такая инвестиция должна быстро окупиться. Главное – четко рассчитать ежедневный пробег, чтобы машине хватало заряда на всю смену без экстренных остановок у розеток.