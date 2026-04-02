Самый мощный транспортный хаб для уклонистов действовал в восьми километрах от Румынии

Как выяснили следователи полиции Черновицкой области при оперативном сопровождении пограничников, организатором схемы был 43-летний житель приграничья Черновицкой области.

По сообщению курировавшей процесс областной прокуратуры, он проявил незаурядные организаторские способности, привлекая к делу еще шестерых помощников из числа местных жителей, которые хорошо знали лесную и пограничную местность.

Читайте также Помощник уклонистов лишился авто, денег, но получил круглосуточную стражу

Схема работала как конвейер

Незаконная переправка мужчин призывного возраста за границу работала как хорошо отлаженный конвейер. В поселке, название которого не указывается, был организован своеобразный хаб. Туда свозили желающих пересечь границу. За свою услугу брали от 5 до 15 тысяч евро с человека.

Привлеченные в схеме "сотрудники" в том хабе проводили инструктажи и готовили людей к нелегальному переходу. Конечно, проход предусматривался за пределами пунктов пропуска лесными тропами.

По месту жительства организатора и его сообщников изъято много вещественных доказательств противоправной деятельности. Фото: оперативная съемка

Кандидатов на пересечение пограничной полосы выводили небольшими группами по 5–7 человек через лес в Румынию. Методика такой операции была отработана в деталях.

Как в турбюро с программой лояльности

Организаторы схемы между собой работу координировали с помощью раций, вызовы и общение вели по позывным.

В работе они активно использовали специальное оборудование. В первую очередь это были тепловизоры и приборы ночного видения. В деталях эту технологию переправки раскрыли в Черновицкой полиции.

Читайте также Перевозчик уклонистов прикрывался удостоверением участника Теробороны

Поиск желающих объявляли "среди своих"

Желающих нелегально покинуть страну сообщники подыскивали через знакомых и формировали в небольшие группы. Во время общения договаривались о плате и объясняли порядок действий при пересечении границы.

Консультировали "клиентов" также относительно правил поведения на территории Румынии и способов получения необходимых документов для законного пребывания в странах ЕС.

Следственные действия, вещественные доказательства, задержание организаторов и желающих попасть в Румынию. Фото: оперативная съемка

Маршруты трансферов сходились в пограничном селе

Злоумышленники, ответственные за транспортировку, обеспечивали приезд лиц в Черновицкую область. Действовали очень умело и практично, везли людей в объезд блокпостов.

Доставляли до конечной точки, так называемого хаба – специально обустроенного сельского дома

Обязанности были распределены

Кроме группы для перевозки, другие участники преступной ячейки отвечали за определение места на линии государственной границы для перехода и наблюдения за ним. Во время самого "прохождения" они следили за проводниками, которые непосредственно осуществляли переправку лиц через государственную границу.

Читайте также За какие деньги одесские перевозчики обещают уклонистов переправить за границу

Проводники проводили "клиентов" к месту перехода и помогали преодолевать инженерные сооружения, установленные на линии разграничения. Их путь пролегал по труднодоступной горной местности и достигал около восьми километров.

В ходе операции во избежание разоблачения использовали различные методы конспирации: общались на расстоянии с помощью раций, применяя шифры и вымышленные названия для "клиентов". Кроме того, действовали исключительно в ночное время и при благоприятных погодных условиях, чтобы не оставлять после себя следов.

Следователи снова применили 332-ю статью

В ходе следственных де задокументировали по меньшей мере четыре эпизода незаконной переправки. Часть мужчин задержали во время очередной попытки пересечения границы. По установленным фактам идентифицировано более 20 человек, которые воспользовались схемой. Прибыль организаторов превысила 200 тысяч евро.

Читайте также Фургон с уклонистами и двумя машинами прикрытия до границы не доехал

Правоохранители провели 40 обысков, в ходе которых изъяты наличные, мобильные телефоны, балаклавы, фонари, радиостанции, тепловизоры, фотоловушки и приборы ночного видения. В одном из домов также обнаружили шестерых мужчин, которых готовили к переправке.

Организатору и его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Их держат под стражей с альтернативой внесения залога.