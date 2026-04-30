Scania поставила в серию Longline – кабину-квартиру для водителей: в чем мечта дальнобойщиков сбылась

Производитель официально возвращает культовую кабину Longline. Теперь уже как стандартное серийное заводское решение для дальнобойных перевозок. В штаб-квартире шведского бренда сегодня объявили о старте производства новой премиальной кабины.

Как говорится в релизе производителя, кабина имеет увеличенное жилое пространство. Кроме того, она теперь модульная, что создает возможности глубокой персонализации.

О высокой кабине из собственного опыта

Новая Longline создана на базе высокой кабины серии S и CrewCab. В Scania называют ее уникальным продуктом, ведь ни один другой автопроизводитель пока не предлагает подобную кабину непосредственно с завода.

В свое время автор этих строк в ходе организованного "Сканией" зарубежного пресс-тура тестировал магистральный тягач с высокой кабиной S-Series и ей подобные. Конечно, высота от пола до потолка поразили.

В салоне этой Scania от макушки моей головы до потолка еще ген-ген сколько, даже человеку двухметрового телосложения будет удобно. Фото: Валентин Ожго

Во время остановок и отдыха вставал из-за руля и специально тестировал высоту. Стоял в кабине в полный рост. При моих 178 сантиметрах это было не сложно – высота позволяла, пространства хватало.

А вот, чтобы открыть изнутри шторку окна в крыше кабины, пришлось становиться на цыпочки. Только с такой позиции это можно было сделать, что свидетельствует об огромном просторном салоне. Сейчас он будет еще лучше.

С моим средним ростом в этой огромной кабине чувствовал себя маленьким гномом, шторку окна в крыше пришлось отодвигать на цыпочках, но в управлении на автодороге Scania была покорной. Фото: Валентин Ожго



Акцент – на комфорт водителя

Нынешняя модель разработана как платформа-конструктор: клиенты смогут самостоятельно адаптировать внутреннее пространство под свои потребности – от классического спальника до открытого жилого модуля с дополнительными системами хранения.

В компании прямо заявляют: Longline создавали как ответ на дефицит водителей в Европе. Увеличенное пространство и комфорт должны помочь перевозчикам привлекать и удерживать персонал.

Кабина будет иметь:

внутреннюю высоту более 2 метров;

версии длиной 28 и 31;

высокую крышу;

возможность индивидуального оформления салона и кузова.

Кабины вписываются в евростандарт

В редакции Авто24 решили сразу уточнить: упомянутые выше цифры 28 и 31 указывают на длину модуля кабины в дециметрах (2,8 м и 3,1 м соответственно:

версия 28 – кабина, удлинена на 80 см по сравнению со стандартной моделью CR20;

– кабина, удлинена на 80 см по сравнению со стандартной моделью CR20; версия 31 – кабина, удлиненная на 110 см относительно стандартной.

Появление кабин в таких размерах стало возможным благодаря новым нормам ЕС по увеличенным габаритам транспортных средств (IVD), которые позволяют удлинять кабины для улучшения аэродинамики и комфорта водителя без потери полезной длины грузового отсека.

Scania также предложит заводские премиальные варианты покраски в сотрудничестве со шведскими мастерскими, чтобы сократить время между поставкой и выходом машины на маршрут.

Кабина Longline стала глубже, выше, что не нарушает европейские нормы IVD но в ширине она такая же. Фото: Scania

О безопасности и эргономике водителя не забыли

Пока в новой кабине стоят классические зеркала заднего вида, но вскоре от такого атрибута безопасности откажутся. Вместо них установят систему камер. Они практически минимизируют слепые зоны (см. видео внизу).

На некоторых версиях магистральных тягачей уже тестируется и эксплуатируется решение Scania Long Haulage Camera Solution – это система камер для грузовиков, разработана для улучшения видимости и безопасности во время путешествий на дальние расстояния. Она помогает водителям выявлять опасности, улучшать вождение в условиях дорожного движения и сложной среде.

Производство и старт продаж

Кабины будут производиться в шведском Лаксо, а шасси – в Седертелье. Проект по разработке Longline стартовал еще в 2022 году, а теперь переходит в фазу серийного производства.

Продажи новинки уже стартовали в апреле 2026 года, а первые отгрузки клиентам ожидаются осенью.

Почему это важно

Longline – это не просто новая кабина, а возвращение концепции "дома на колесах" в современном исполнении.

"Это естественное развитие концепции, которую давно ценят клиенты. С Longline мы сочетаем наследие с современной индустриализацией и предлагаем платформу, которую можно адаптировать к индивидуальным потребностям, – отметил руководитель отдела грузовиков Scania Ларс Густафссон.

После изменений в европейском законодательстве относительно габаритов грузовиков производители получили возможность создавать более длинные и комфортные тягачи.

Scania делает ставку именно на этот сегмент – премиальные магистральные грузовики для дальних рейсов, где комфорт водителя становится уже не опцией, а конкурентным преимуществом.