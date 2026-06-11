Scania покажет защищенную кабину и гибрид, производящий электроэнергию

На оборонную выставку производитель идет с лозунгом "Создано для работы, создано для доставки". Все это будет в тематических разделах как вот защищенная мобильность, боевая мощность, модульные логистические решения, энергетические решения и интегрированная логистическая поддержка.

Об этом говорится в разосланном релизе Scania и на ее официальном сайте, где также представлено несколько фотографий техники.

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На подиум приглашены...

Экспозиция готовится масштабной. На стенде компании будет представлено семь образцов техники, среди которых тягач для перевозки тяжелой техники с кабиной CrewCab, полноприводный автомобиль 8x4/4 с системой противовоздушной обороны, гибридный автомобиль 4x4 с возможностью питания внешнего оборудования, многоцелевой логистический грузовик 8x8, электромобиль, а также концепция новой модульной защищенной кабины Scania.

Экспозицию дополнит линейка силовых агрегатов: 13-литровый рядный двигатель нового поколения, 16-литровый двигатель V8 и электрическая силовая установка для гибридных и полностью электрических транспортных средств.

Кабина в защите станет надежным бункером

Одной из главных премьер станет модульная защищенная кабина Scania. Она создана на основе модульной платформы компании и сочетает высокий уровень защиты экипажа с мобильностью, эргономикой и эксплуатационной эффективностью.

Это только часть будущей экспозиции на оборонной выставке. Фото: Scania

Решение разработано для работы в условиях сложной местности, неблагоприятной погоды и круглосуточных операций, обеспечивая водителю надлежащую обзорность, контроль и комфорт.

Правда, в детали бронирования кузова, окон, использованных материалов, их устойчивости к огневому поражению стрелкового оружия, обломков мин или снарядов ничего не сказано.

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Также не озвучено о внутреннем построении салона.

Гибрид популярность не теряет

Центральное место в экспозиции также занимает гибридный грузовик Scania, который демонстрирует новые возможности электрификации для оборонного сектора. Автомобиль способен обеспечивать бесшумное производство электроэнергии для внешних систем и оборудования, уменьшая потребность в использовании дизельных генераторов и повышая автономность подразделений в полевых условиях.