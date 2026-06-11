Scania покажет защищенную кабину и гибрид, производящий электроэнергию

ФОТО: Scania |
Один з виставкових зразків на полігонних випробуваннях
На оборонную выставку производитель идет с лозунгом "Создано для работы, создано для доставки". Все это будет в тематических разделах как вот защищенная мобильность, боевая мощность, модульные логистические решения, энергетические решения и интегрированная логистическая поддержка.
Об этом говорится в разосланном релизе Scania и на ее официальном сайте, где также представлено несколько фотографий техники.
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На подиум приглашены...
Экспозиция готовится масштабной. На стенде компании будет представлено семь образцов техники, среди которых тягач для перевозки тяжелой техники с кабиной CrewCab, полноприводный автомобиль 8x4/4 с системой противовоздушной обороны, гибридный автомобиль 4x4 с возможностью питания внешнего оборудования, многоцелевой логистический грузовик 8x8, электромобиль, а также концепция новой модульной защищенной кабины Scania.
Экспозицию дополнит линейка силовых агрегатов: 13-литровый рядный двигатель нового поколения, 16-литровый двигатель V8 и электрическая силовая установка для гибридных и полностью электрических транспортных средств.
Кабина в защите станет надежным бункером
Одной из главных премьер станет модульная защищенная кабина Scania. Она создана на основе модульной платформы компании и сочетает высокий уровень защиты экипажа с мобильностью, эргономикой и эксплуатационной эффективностью.
Это только часть будущей экспозиции на оборонной выставке. Фото: Scania
Решение разработано для работы в условиях сложной местности, неблагоприятной погоды и круглосуточных операций, обеспечивая водителю надлежащую обзорность, контроль и комфорт.
Правда, в детали бронирования кузова, окон, использованных материалов, их устойчивости к огневому поражению стрелкового оружия, обломков мин или снарядов ничего не сказано.
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Также не озвучено о внутреннем построении салона.
Гибрид популярность не теряет
Центральное место в экспозиции также занимает гибридный грузовик Scania, который демонстрирует новые возможности электрификации для оборонного сектора. Автомобиль способен обеспечивать бесшумное производство электроэнергии для внешних систем и оборудования, уменьшая потребность в использовании дизельных генераторов и повышая автономность подразделений в полевых условиях.
"Гибридная технология может обеспечить важные преимущества для оборонной отрасли: бесшумную работу, уменьшение потребности в холостом ходе и возможность питания внешних систем в полевых условиях, – отметила технический директор и руководитель отдела исследований и разработок Scania Сара Форсберг.