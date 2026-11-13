Scout получила уже более 200 тысяч заказов: по которым авто массово пересаживаются водители

Как сообщает издание Motor1, В ходе специальной презентации на заводе в Южной Каролине представители автопроизводителя раскрыли интересные данные о своей будущей клиентской базе. Первые прототипы уже проходят испытания, а серийное производство стартует в 2027 году.

Кто выбирает внедорожник Traveler

Аналитика Scout показывает, что наибольший интерес к закрытой модели Traveler проявляют текущие владельцы Ford Bronco. Сразу за ними идут фанаты классического Jeep Wrangler, что вполне логично, ведь новинка является их прямым конкурентом на бездорожье. Однако дальше список удивляет нетипичным разбросом предпочтений.

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На третьем месте оказались владельцы пикапов Ford F-150, а шестую и седьмую ступеньки неожиданно заняли водители электрических Tesla Model Y и Model 3 соответственно. В десятку лидеров также вошли владельцы Rivian R1T и Toyota Tundra, которые ищут свежий взгляд на утилитарный транспорт.

С чего пересаживаются на пикап Terra

Ситуация с предварительными заказами на пикап Terra выглядит еще более показательной. Здесь беспрекословное лидерство держат владельцы Ford F-150 и Bronco, оставляя Jeep Wrangler на третьей позиции.

Интересно, что водители Tesla снова оказались в топе – владельцы Model Y заняли четвертое место среди желающих приобрести новый пикап. Чуть ниже в рейтинге расположились хозяева Jeep Gladiator, Ford Maverick и Toyota Tacoma.

Конечно, не все 212 тысяч бронирований гарантированно превратятся в реальные покупки, когда первые товарные машины сойдут с конвейера в 2028 году. Однако такая ранняя статистика четко демонстрирует, что Scout удалось нащупать слабые места конкурентов и привлечь внимание разной аудитории – от суровых джиперов к гикам на электрокарах.