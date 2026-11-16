Секретный BMW M7 на "механике": баварцы впервые показали роскошный седан, хоронивший 30 лет

Как сообщает издание Motor1, автомобиль начинал свою жизнь как обычный 740i, но впоследствии получил серьезный механический апгрейд. Инженеры установили под капот 4,9-литровый атмосферный двигатель S62 на 400 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Вся эта мощность передается только на задние колеса, что делает этот большой автомобиль настоящим генератором адреналина. Максимальная скорость прототипа составляет 250 км/ч, что полностью соответствует показателям тогдашней M5 в кузове E39.

Конечно, роскошный флагман не назовешь пушинкой, ведь его вес достигает 1875 килограммов. Однако сочетание мощного V8 и трех педалей в таком массивном кузове звучит как идеальный рецепт для эмоциональной езды.

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Сдержанный дизайн и загадка отмены

Самое интересное, что внешне этот автомобиль почти не выдает своего спортивного характера. Здесь нет агрессивных бамперов или огромных воздухозаборников, а главными подсказками служат только темные диски BBS и четыре патрубка выхлопной системы.

В салоне царит классическая роскошь с черно-бежевой кожей, которую разбавляет спортивный руль и рычаг механической коробки. А на заднем ряду сохранился отличный артефакт той эпохи– встроенный телефон в центральной консоли.

Официально компания BMW не объясняет причину отмены. "Возможно, бизнес-кейс оказался недостаточно убедителен на фоне существующих моделей", – предполагают обозреватели. Тогдашний 750i с мощным V12 уже закрывал потребности богатых клиентов, а M5 предлагала аналогичную динамику в более легком формате.

Безумные эксперименты с V16

Если вы думаете, что M7 был самым смелым проектом баварцев, то стоит упомянуть о монструозном Goldfish конца восьмидесятых. Тогда инженеры умудрились вдавить в кузов E32 огромный 6,7-литровый двигатель V16 на 402 лошадиные силы.

Из-за гигантских размеров мотора под капотом просто не осталось места для системы охлаждения. Поэтому радиаторы пришлось перенести в багажник, а на задних крыльях появились характерные жабры воздухозаборников.

В 1990 году появился второй прототип V16, получивший более традиционный кузов без огромных ковшей сзади и работавший с пятиступенчатым автоматом. К сожалению, ни один из этих шестнадцатицилиндровых гигантов так и не добрался до конвейера из-за жестких экологических норм.

Богатые архивы баварцев