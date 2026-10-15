Секреты российской техники пошли по рукам: иностранцы массово изучают трофеи через TrophyLab

ФОТО: МО Украины|
На платформе TrophyLab собраны уникальные данные об увлеченных у россиян трофеях, в том числе уникальные.
Как сообщает Министерство обороны Украины, на Едином веб-портале исследований вражеской техники зарегистрировались уже 389 зарубежных производителей военной техники. Для сравнительно молодого профильного ресурса это хороший показатель, свидетельствующий о заинтересованности аудитории
Платформа собирает уникальные данные и формирует своеобразную библиотеку, фильмотеку для инженеров и ученых. Наполняют эти хранилища подразделения Сил обороны, ГУР, СБУ и профильные научные учреждения.
Как это работает
Каждый зарегистрированный специалист может не только изучать результаты анализов онлайн, но и запросить получение реального образца или его фрагмента для детального оффлайн-исследования. Чтобы попасть в каталог, заявители проходят жесткую проверку на отсутствие связей с РФ и санкций.
" Доступ к платформе позволяет быстрее и безопасно обмениваться информацией о российской технике, вооружении. Это позволит ускорить разработку новых средств противодействия для наших военных на фронте, – отмечают в Министерстве обороны Украины.
Подбитые танки едут в Европу
Кроме цифровых данных, Украина начала физически передавать образцы уничтоженной техники России в музеи государств-партнеров. Кабмин уже поддержал соответствующий механизм, инициированный Минобороны и Минкультом
Трофейный русский танк Т-72 на музейной экспозиции. Фото: МО Украины
В частности, трофейные российские танки Т-72 безвозмездно получат музейные учреждения Литвы, Латвии, Эстонии, Дании и Нидерландов. Вся эта техника полностью потеряла боевые свойства и не содержит взрывоопасных элементов, поэтому абсолютно безопасна для посетителей выставок.