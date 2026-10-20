Сел за руль фуры, несмотря на запрет суда: что грозит в Польше украинскому водителю

Как сообщает управление Policja Chełm, инцидент произошел на национальной трассе DK 12 в гмине Дорогуск. Человек уверенно направлялся в сторону пограничного перехода, когда его грузовик DAF остановили для стандартной проверки.

В ходе проверки документов выяснилось, что вождь вообще не имел права садиться за руль. Правоохранители обнаружили в базе данных, что к нему действует строгий запрет суда на управление любыми транспортными средствами.

Полицейские сразу выдвинули обвинению водителя в неисполнении решения суда.

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" Согласно действующему законодательству, нарушающие правила иностранцы должны считаться не только с уголовной ответственностью, но и с возможностью депортации,– отметили в польском ведомстве.

Строгие реалии польских дорог

Для украинских водителей этот случай является очередным напоминанием о том, что европейская правоохранительная система не прощает игнорирование законов.

В этом же случае водитель может получить депортацию с запретом въезда в Польшу и другие страны Шенгенской зоны в течение пяти лет. Но это в лучшем случае. Обычно за такое нарушение приговором суда предусмотрен реальный срок заключения за решеткой до пяти лет.