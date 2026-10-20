Сел за руль фуры, несмотря на запрет суда: что грозит в Польше украинскому водителю

ФОТО: Policja Chełm|
В Польше 50-летнего украинского водителя грузовик DAF взяли под охрану
Как сообщает управление Policja Chełm, инцидент произошел на национальной трассе DK 12 в гмине Дорогуск. Человек уверенно направлялся в сторону пограничного перехода, когда его грузовик DAF остановили для стандартной проверки.
В ходе проверки документов выяснилось, что вождь вообще не имел права садиться за руль. Правоохранители обнаружили в базе данных, что к нему действует строгий запрет суда на управление любыми транспортными средствами.
Полицейские сразу выдвинули обвинению водителя в неисполнении решения суда.
" Согласно действующему законодательству, нарушающие правила иностранцы должны считаться не только с уголовной ответственностью, но и с возможностью депортации,– отметили в польском ведомстве.
Строгие реалии польских дорог
Для украинских водителей этот случай является очередным напоминанием о том, что европейская правоохранительная система не прощает игнорирование законов.
В этом же случае водитель может получить депортацию с запретом въезда в Польшу и другие страны Шенгенской зоны в течение пяти лет. Но это в лучшем случае. Обычно за такое нарушение приговором суда предусмотрен реальный срок заключения за решеткой до пяти лет.