Семь тысяч евро на "билет" за границу: на Прикарпатье разоблачили схему побега в Румынию

ФОТО: прокуратура Ивано-Франковской области|
Задержание произошло недалеко от границы – схема на этот раз дала сбой
По данным следствия, 62-летний житель Косова вместе с сообщником организовал незаконный “трансфер” в Румынию вне официальных пунктов пропуска.
Как сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры, стоимость таких услуг составляла 7 тысяч евро с человека.
Злоумышленники находили желающих выехать за границу и предоставляли им подробные инструкции: как обойти блокпосты, избежать контроля и безопасно добраться до пограничной зоны.
Задержание во время "трансфера"
В середине марта 2026 года подозреваемые нашли очередного "клиента" – 27-летнего жителя Надвирнянского района.
Мужчину встретили на железнодорожном вокзале в Ивано-Франковске, после чего повезли на автомобиле в направлении Верховины. По дороге он успел передать оговоренную сумму.
Впрочем, завершить поездку не удалось – правоохранители задержали всех в поселке Делятин (см. детали в видео коллег из Ивано-Франковского областного телевидения ниже).
Подозрение и мера пресечения
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу.
Суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.
Кто расследует дело
Досудебное расследование осуществляют следователи полиции Ивано-Франковской области. Оперативное сопровождение обеспечивают пограничники 27-го отряда имени героев Карпатской Сечи.
Как отмечают правоохранители, борьба с подобными схемами продолжается, ведь спрос на незаконный выезд за границу во время военного положения остается высоким.