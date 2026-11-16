Сенсоры достали водителей: у BMW намекнули на возвращение физических кнопок в новых авто

Как значит Motor1, руководство BMW годами систематически очищало приборные панели от механических элементов, аргументируя это современным дизайном и удобством голосовых команд. Однако сейчас компания внимательно изучает отзывы покупателей и оставляет дверь открытой для классической эргономики в будущих моделях.

Переход к цифровому управлению не был случайным. Дизайнеры бренда считали, что перенос всех настроек в информационно развлекательную систему делает салон визуально чище и дает больше свободы в компоновке передней панели.

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Ранее генеральный директор BMW Group Australia Викрам Павах объяснял изданию CarExpert, что молодые клиенты младше 45 лет привыкли к многозадачности и легко взаимодействуют с сенсорами. По мнению компании, водители хотят решать задачу быстро, и тыкать в экран или разговаривать с машиной стало для них вполне естественным процессом.

Почему сенсоры не всегда лучше

Однако далеко не все автомобилисты считают замену кнопок на дисплее реальным прогрессом. Настройка базовых функций через экран требует отвлечения внимания от дороги, в то время как мышечная память позволяет нажать физическую клавишу вслепую.

Менеджер по цифровым технологиям для будущих моделей Neue Klasse Клаудия Майер в комментарии Carsales подтвердила, что пожелания клиентов могут повлиять на архитектуру будущих салонов. "Если будет высок спрос на конкретные вещи, мы обязательно обратим на это внимание", – отметила она.

Конечно, никто не обещает вернуть россыпь переключателей в стиле культовой BMW 3 Series в кузове E46. Однако Майер намекнула, что первыми кандидатами в возвращение могут стать блок управления климат-контролем и клавиши на руле.

Цена вопроса

Главным препятствием для возвращения классической эргономики остается финансовый аспект. Установка одного стандартизированного дисплея на весь модельный ряд обходится производителю значительно дешевле разработки проводки и интеграции отдельных физических кнопок.

Для компании, которая продает более двух миллионов автомобилей каждый год, экономия на переключателях выливается в огромные суммы. Поэтому руководству в Мюнхене придется решать, оправдают ли довольные клиенты дополнительные производственные затраты.

Общий тренд