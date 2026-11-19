Как сообщает издание Motor1, генеральный директор компании Ола Келлениус во время общения с пользователями платформы Reddit сделал неожиданное заявление по дизайну современных интерьеров. По его словам, слепая гонка по цифровым технологиям заставила бренд зайти слишком далеко, пожертвовав элементарным комфортом за рулем.

Он объяснил, что переход на сплошные тачскрины диктовался общими трендами индустрии. Экраны давали разработчикам гибкость, позволяя легко добавлять новые функции и обновлять мультимедиа воздухом.

"Мы просто шли в ногу со временем, ведь цифровизация стала глобальным трендом, который и подтолкнул нас к интеграции максимального количества опций в дисплее",– отметил глава Mercedes-Benz.

Однако обратная связь от клиентов оказалась однозначной: водители хотят нажимать реальные клавиши, а не бродить в меню климат-контроля на ходу. Келлениус и сам признался, что традиционные переключатели часто выигрывают в эргономике, добавив, что лично обожает удобные ролики и тумблеры на руле.

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Какие модели получат кнопки?

В Штутгарте уже начали исправлять ситуацию. Классические элементы управления возвращаются в обновленные и новые генерации популярных кроссоверов GLS и GLE, а также во флагманский S-Class. Электрическая линейка тоже не осталась в стороне. Физические клавиши появятся в батарейных салонах GLC EV и GLB EV, а впоследствии эту практику распространят и на другие будущие новинки бренда.

"Просто вернуть время назад– это не выход, ведь новые способы взаимодействия с машиной должны развиваться, но нам нужен правильный баланс.– подчеркнул Келлениус, намекая, что большие цифровые панели никуда не исчезнут, но их разгрузят от базовых функций.

Глобальный тренд на классику