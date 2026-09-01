Сервисные центры МВД не готовы к работе во время тревог: какие услуги можно получить онлайн

Главный сервисный центр МВД призывает водителей пользоваться дистанционными сервисами, если для получения услуги не требуется личное присутствие. Большинство таких операций доступны через Кабинет водителя или приложение Действие.

Что можно сделать онлайн

Онлайн можно обменять или восстановить водительские права, в том числе при потере, повреждении или изменении персональных данных. Новый документ можно заказать с доставкой по почте.

Также дистанционно доступны операции со свидетельством о регистрации транспортного средства – его можно восстановить или обменять в определенных случаях.

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Еще одна важная услуга – перерегистрация автомобиля при покупке или продаже между физическими лицами. Часть процедуры можно пройти онлайн без визита в сервисный центр.

Владелец автомобиля также может назначить или отменить надлежащего пользователя транспортного средства через электронные сервисы.

Кроме того, онлайн доступны бронирование и заказ номерных знаков – можно выбрать желаемую буквенно-цифровую комбинацию или заказать индивидуальный номерной знак.

На сайте ГСЦ МВД водители могут бесплатно проверить подлинность документов: водительские права, свидетельства о регистрации автомобиля и протокола обязательного технического контроля.

Для пользования электронными услугами необходима авторизация с помощью электронной подписи или активированного Действие.

Три четверти сервисных центров МВД не готовы работать в условиях тревоги

В сервисном центре МВД отдельно напомнили о своих внутренних правила работы во время воздушных тревог. В подразделениях, где нет обустроенного укрытия, предоставление услуг приостанавливается до завершения тревоги. В то же время, в сервисных центрах с подходящими укрытиями обслуживание может продолжаться.

Если услуга требует личного присутствия, записаться на прием можно через систему Е-запись на сайте ГСЦ МВД или в одноименном мобильном приложении.

В МВД отмечают: если вопрос можно решить дистанционно, водителям рекомендуют пользоваться онлайн-сервисами, чтобы не тратить время на поездку в сервисный центр и лишний раз н е подвергаться опасности.