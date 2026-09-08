Сервисный центр МВД №8041 в Киеве сменяет локацию: что важно знать водителям

По данным главного сервисного центра МВД, Новая локация была выбрана после публичного отбора помещения. Среди основных причин переезда называют повышение безопасности, улучшение инфраструктуры для экзаменов и экономию бюджетных средств. Новая локация имеет самую низкую цену аренды среди предложенных вариантов.

Что изменилось

Одним из ключевых преимуществ нового центра стало обустроенное укрытие. Во время воздушной тревоги обслуживание граждан не будет прекращаться - работники и посетители смогут перейти в безопасное пространство, где предусмотрены места для ожидания и электронные табло с информацией об очереди.

Отдельно оборудована крытая площадка для сдачи практических экзаменов на мотоциклах. В ГСЦ МВД отмечают, что это единственная в Украине крытая площадка для категории «А», позволяющая проводить экзамены в течение года независимо от погоды и даже во время воздушных тревог.

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Помещение центра также приспособлено для маломобильных гостей. Здесь предусмотрены пандусы, отсутствие порогов, кнопки вызова администратора, заниженные стойки обслуживания и специальные паркоместа.

Новый экзаменационный хаб

В ТСЦ №8041 обустроено 10 рабочих мест для сдачи теоретических экзаменов. Они снабжены защитными панелями и системой Face ID. Мощность хаба составляет до 300 тестирований в день.

Практические экзамены будут принимать девять экзаменаторов. Экзаменационные автомобили оборудованы камерами видеофиксации.

В центре можно сдавать экзамены на:

категорию B - на автомобилях с механической и автоматической коробками передач, в частности на специально оборудованном авто для людей с инвалидностью;

категорию C - на грузовом автомобиле с механической коробкой передач;

категорию A – на мотоциклах автошкол на крытой площадке. О предоставлении мотоцикла нужно заранее договариваться с автошколой.

Пять новых маршрутов для практического экзамена

Из-за переезда центра полностью обновили схемы движения для кандидатов в водители. Утверждено пять новых экзаменационных маршрутов.

Все они начинаются и завершаются у новой локации на проспекте Степана Бандеры. Маршруты проложены с учетом транспортной ситуации Оболонского района и охватывают дороги с разной интенсивностью движения.

Во время экзамена кандидаты могут столкнуться со сложными перекрестками, регулируемыми и нерегулируемыми пешеходными переходами, участками с круговым движением. Экзаменаторы будут проверять, в частности, навыки маневрирования, перестройки между полосами, соблюдение дистанции, дорожных знаков и разметки.

Все пять схем уже доступны для ознакомления на сайте ГСЦ МВД в разделе маршрутов для сдачи практических экзаменов.

Какие услуги будет предоставлять ТСЦ №8041

В новом помещении можно будет: