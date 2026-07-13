Северная объездная Ровно, стоимостью почти два миллиарда, экономит водителям до двух часов в пути

Водители, следующие в направлении Киева – Луцка, благодаря введению этой объездной дороги экономят от 40 минут до двух часов.

Эту статистику по итогам месячной эксплуатации данного участка дороги привело на своей странице в Facebook Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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Долгострой все-таки завершили

Северная объездная дорога Ровно стала одним из крупнейших дорожных проектов, реализованных в Украине за последние годы. Строительство началось еще в 2019 году, однако после начала полномасштабной войны работы фактически остановились.

Недостроенные путепроводы даже начали разрушаться, поэтому правительство приняло решение профинансировать завершение объекта. Всего с начала проекта до открытия прошло почти семь лет.

Что построили за почти два миллиарда

Общая протяженность объездной дороги составляет 14,5 км, а ее стоимость – почти 2 млрд грн. В рамках проекта проложили 6 км совершенно новой дороги, реконструировали 4 км действующей трассы и отремонтировали еще 4,5 км дорожной сети и искусственных сооружений.

Если не указывать местоположение, то этот участок воспринимается как европейская автомагистраль где-то в Германии, Бельгии или какой-то другой стране. Фото: Агентство восстановления

Речь сегодня идет не только о комфорте на дороге, но и об экономике, в том числе об улучшении логистики стратегически важных для Украины грузов из Европы. Экспортные грузы в обратном направлении также стали доставляться быстрее.

До открытия объездной дороги весь транзитный транспорт проходил через Ровно, создавая пробки и нагрузку на городские улицы. Теперь основной поток вынесен за пределы областного центра.

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Объездная дорога построена с расчетом на будущее

Проектная пропускная способность новой дороги составляет 11 тысяч автомобилей в сутки, поэтому нынешний трафик использует уже более половины ее потенциала. По расчетам дорожников, этого хватит для дальнейшего роста транспортных потоков.