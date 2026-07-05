Шарль Леклер выиграл Гран-при Великобритании: драма для Mercedes и триумф Ferrari

В рамках субботнего спринта Андреа Кими Антонелли в качественной и бескомпромиссной борьбе сумел превзойти победителя спринт-квалификации Льюиса Хэмилтона и выиграл короткий заезд. Свой высокий темп итальянский пилот подтвердил и в основной квалификации к воскресному Гран-при. Он оказался быстрее Ferrari Шарля Леклера, завоевав поул-позицию.

Читайте также: Джордж Рассел одержал победу на Гран-при Австрии: обзор драматичной гонки

Неудачный старт лидера и первые инциденты

На разминочный круг Гран-при вышли все 22 гонщика, однако проблемы начались еще до стартового сигнала светофоров. Фернандо Алонсо был вынужден заехать в боксы из-за технических неполадок, хотя впоследствии вернулся на трассу. Сам старт гонки оказался неудачным для обладателя поула.

Оба болида Ferrari лучше сориентировались и опередили Андреа Кими Антонелли на первых метрах дистанции. В глубине пелотона также не обошлось без инцидентов: произошел жесткий контакт между машинами Алекса Албона (Williams) и Оливера Бермана (Haas). За этот инцидент судьи наказали Албона 10-секундным штрафом, а австралиец Оскар Пиастри сломал переднее антикрыло на своем McLaren и был вынужден совершить незапланированный пит-стоп.

На 8-м круге стюарды выписали штраф Льюису Хэмилтону – семикратный чемпион мира допустил ошибку и совершил фальстарт. Однако Антонелли быстро оправился после неудачного старта и уже на 11-м круге с легкостью обогнал британца. На 17-м круге Макс Ферстаппен обогнал Джорджа Рассела в борьбе за четвертую позицию и решил изменить стратегию.

Тактическая борьба и волна андеркатов

Поскольку гоночная стратегия предусматривала лишь один обязательный пит-стоп, команды очень осторожно подбирали момент для смены шин. Первым рискнул лидер Red Bull: Макс Ферстаппен решил провести андеркат (более раннюю остановку). Его высокий темп показал команде, что жесткий комплект Hard работает хорошо, поэтому аналогичный маневр повторили с Исаком Аджаром.

Это дало толчок к массовым остановкам в боксах. Из-за своего штрафа Льюис Хэмилтон потерял позицию, оказавшись позади Джорджа Рассела. На 29-32 кругах эта группа пилотов догнала Ферстаппена, однако вместо преследования лидеров Рассел и Хэмилтон устроили плотную дуэль за четвертое место.

Джордж успешно отразил атаки напарника и начал прессинговать Макса, но получил медленный прокол колеса. Расселу пришлось во второй раз заезжать на пит-стоп за комплектом Medium. Лидировавший Антонелли выбрал тактику поздней остановки и заехал на плановый шиномонтаж только на 36-м круге.

Технический сбой Mercedes и ошибка Ферстаппена

На 38-м круге болид Audi под управлением Нико Хюлькенберга остановился прямо на трассе из-за технической поломки. Дирекция гонки объявила режим виртуального автомобиля безопасности (VSC). Этим шансом для бесплатной смены шин воспользовались Ферстаппен, Аджар и Ландо Норрис. В то же время инженеры Ferrari приняли рискованное решение оставить лидера гонки Шарля Леклера на трассе.

Андреа Кими Антонелли догонял монегаска, сократив отставание до 3 секунд. Однако на 41-м круге на болиде итальянца сломался аэродинамический элемент охлаждения тормозов. Из-за потери темпа он заехал в боксы на осмотр, опустился на 7-ю позицию, а впоследствии был вынужден совершить еще один пит-стоп для устранения неисправности. В итоге Антонелли финишировал на 10-м месте, а в конце заезды получил еще и 5 секунд штрафа за регулярное выезд за пределы трассы.

На трассе снова назревал дубль Ferrari, однако на 48-м круге Макс Ферстаппен допустил нетипичную для себя ошибку –, потерял контроль над болидом и вылетел в гравийную ловушку, что спровоцировало выезд реальной машины безопасности. Почти весь пелетон собрался вместе. Все пилоты оперативно сменили шины, тогда как Джордж Рассел и Антонелли остались на трассе на старой резине. Таким образом, Хэмилтон незапланированно опустился на третью позицию.

Финал под пейс-каром и итоги

Дирекция Гран-при планировала дать рестарт на один финальный круг, однако завершить процедуру до финишного флага не удалось. Сейфти-кар покинул трассу лишь перед финальным поворотом последнего круга. Шарль Леклерк пересек финишную черту первым, одержав свою девятую победу в карьере. Вторым стал Джордж Расселл, а замкнул призовую тройку Льюис Хэмилтон.

Результаты Гран-при Великобритании:

Следующий этап чемпионата Формулы-1 состоится на легендарной и исторической трассе Спа-Франкоршам в Бельгии уже 19 июля.