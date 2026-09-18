Shelby Cobra Кэрролла Шелби стала самым дорогим американским авто в истории

Shelby Cobra Daytona Coupe
Shelby Cobra Daytona Coupe 1964 установил мировой ценовой рекорд среди автомобилей американского происхождения. На аукционе в Пеббл-Бич легендарное купе было продано за $42,9 млн. Кроме того, оно стало самым дорогим автомобилем в истории аукционного дома Gooding Christie's. topgir.com.ua.
Shelby Cobra Daytona Coupe превзошел предыдущий рекорд на 95%. Проданный экземпляр ранее принадлежал самому Кэрроллу Шелби. Его результат более чем на 20 млн долларов превысил предыдущий рекорд среди американских автомобилей.
До этого самым дорогим авто из США, проданным на аукционе, считался Duesenberg SSJ 1935 года, в свое время принадлежавший актеру Гэри Куперу. В 2018 году Gooding продал его в Пеббл-Бич за $22 млн.
Новый рекорд также почти вдвое превысил лучший результат Gooding Christie's. Им был Ferrari 250 GT SWB California Spider, проданный в 2025 году более чем за $25 млн.
Президент Gooding Christie's Дэвид Гудинг отметил, что Shelby Cobra Daytona Coupe превысил предыдущий рекорд среди американских автомобилей на 95%.
Shelby Cobra Daytona Coupe стал главным лотом аукциона
Рекордный Shelby был главным лотом двухдневного аукциона Pebble Beach Auctions, который состоялся 14– 15 августа 2026г.
Общая сумма продаж превысила $159 млн – это лучший результат в истории аукционного дома. За два дня было реализовано 158 лотов, а доля проданных автомобилей составила 94%.
Сразу 28 автомобилей ушли с молотка по цене свыше $1 млн. Среди других самых дорогих лотов оказались Ferrari 250 P в 1963 году – $18,705 млн, Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione 1961 - $8,09 млн и Porsche 907 Langheck 1968 - $3,305 млн.
Таким образом, Shelby Cobra Daytona Coupe не только установил абсолютный рекорд среди американских автомобилей, но и стал самым дорогим автомобилем, проданным Gooding Christie's.