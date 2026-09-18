Shelby Cobra Кэрролла Шелби стала самым дорогим американским авто в истории

Shelby Cobra Daytona Coupe 1964 установил мировой ценовой рекорд среди автомобилей американского происхождения. На аукционе в Пеббл-Бич легендарное купе было продано за $42,9 млн. Кроме того, оно стало самым дорогим автомобилем в истории аукционного дома Gooding Christie's. topgir.com.ua.

Shelby Cobra Daytona Coupe превзошел предыдущий рекорд на 95%. Проданный экземпляр ранее принадлежал самому Кэрроллу Шелби. Его результат более чем на 20 млн долларов превысил предыдущий рекорд среди американских автомобилей.

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До этого самым дорогим авто из США, проданным на аукционе, считался Duesenberg SSJ 1935 года, в свое время принадлежавший актеру Гэри Куперу. В 2018 году Gooding продал его в Пеббл-Бич за $22 млн.

Новый рекорд также почти вдвое превысил лучший результат Gooding Christie's. Им был Ferrari 250 GT SWB California Spider, проданный в 2025 году более чем за $25 млн.

Президент Gooding Christie's Дэвид Гудинг отметил, что Shelby Cobra Daytona Coupe превысил предыдущий рекорд среди американских автомобилей на 95%.

Shelby Cobra Daytona Coupe стал главным лотом аукциона

Рекордный Shelby был главным лотом двухдневного аукциона Pebble Beach Auctions, который состоялся 14– 15 августа 2026г.

Общая сумма продаж превысила $159 млн – это лучший результат в истории аукционного дома. За два дня было реализовано 158 лотов, а доля проданных автомобилей составила 94%.

Сразу 28 автомобилей ушли с молотка по цене свыше $1 млн. Среди других самых дорогих лотов оказались Ferrari 250 P в 1963 году – $18,705 млн, Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione 1961 - $8,09 млн и Porsche 907 Langheck 1968 - $3,305 млн.

Таким образом, Shelby Cobra Daytona Coupe не только установил абсолютный рекорд среди американских автомобилей, но и стал самым дорогим автомобилем, проданным Gooding Christie's.