На закупку светофоров потратили 1,3 миллиона гривен, но эти дорожные объекты так и не появились

В столице украинских корабелов из-за "золотых" светофоров будут судить должностных лиц коммунального хозяйства. По версии следствия, из-за оплаты оборудования, которое фактически не было поставлено, городской бюджет потерял более 1,3 млн грн.

По данным Николаевской окружной прокуратуры, директор коммунального хозяйства и ведущий юрист, которая одновременно отвечала за публичные закупки, действовали по предварительному сговору.

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Оплатили то, чего не получили

Следствие утверждает, что должностные лица знали об отсутствии поставок светофорного оборудования по заключенным договорам, однако все равно обеспечили перечисление поставщику всей суммы бюджетных средств.

В результате, по оценке правоохранителей, территориальная громада Николаева понесла убытки на сумму более 1,3 млн гривен.

Они не воры, и это пока законное утверждение

В соответствии с Конституцией Украины обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет установлена обвинительным приговором суда. Если вина чиновников будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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По информации Николаевского центра журналистских расследований Nikcenter, в пятницу, 10 августа, в Ингульском райсуде Николаева состоялось первое судебное заседание. Рассматривалось дело отстраненного от должности руководителя коммунального специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия (указаны имя, фамилия) и его супруги (указывается имя, фамилия), которая работала в том же коммунальном хозяйстве юристом.

В зале суда идет рассмотрение «светофорного» дела. Фото: Наталья Якобсон-Белибова, Nikcenter



Правда, за один раз суд не смог выяснить все обстоятельства дела и перенес слушание, назначив следующее заседание на середину августа.