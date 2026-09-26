Шестиколесный Ford EcoSport выставили на аукцион: какова цена уникального авто

Основой для проекта стал Ford EcoSport Titanium 2019 года. Кузов автомобиля продлили за задней дверью, добавив дополнительную секцию кузова и подрамник. Также были изготовлены новые кузовные элементы, а увеличенный грузовой отсек обшили ковровым покрытием, пишет Carscoops.

При этом задняя боковая дверь сохранила штатную конструкцию с петлями на боковой части кузова. Дополнительную секцию сделали без бокового остекления. Внешне переоборудование выглядит довольно целостно. Дополнительные панели интегрированы в кузов, автомобиль выкрашен в черный цвет, а все шесть 17-дюймовых колес имеют одинаковый дизайн. Завершает конструкцию большое заднее антикрыло, которое вряд ли придает автомобилю практичность или улучшает его аэродинамические характеристики.

Дополнительные колеса не увеличили пространство в салоне

Несмотря на значительное увеличение длины автомобиля, задний ряд остался практически таким же, как у стандартного EcoSport. То есть пассажиры не получили дополнительного пространства для ног или ширины салона. Вместо этого грузовой отсек стал значительно больше. По идее, первоначальной целью проекта было создание мобильного рекламного щита.

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В таком случае удлиненный кузов и большие глухие боковые панели имеют практический смысл. Фактически, шесть колес здесь нужны не для увеличения грузоподъемности или улучшения проходимости, а, прежде всего, как часть необычной конструкции.

Двигатель остался стандартным

Под капотом установлен 2,0-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель мощностью 168 л.с. и 202 Нм крутящего момента. Штатная система полного привода передает тягу на переднюю и среднюю оси. Дополнительная задняя пара колес при этом не является ведущей и только катится вслед за автомобилем.

На этом фоне особенно интересно смотрится показатель расхода горючего на фотографии приборной панели. Бортовой компьютер показывает средний расход всего 5,6 мили на галлон, что соответствует примерно 42 л/100 км. Показатель зафиксирован после 1 часа 27 минут работы автомобиля. В то же время неизвестно, какую часть этого времени двигатель работал на холостом ходу, поэтому эти цифры не обязательно отражают реальный расход топлива во время обычной эксплуатации.

У автомобиля уже была непростая история

Текущий владелец приобрел шестиколесный EcoSport в 2025 году и после этого проехал на нем около 500 миль, или около 805 км. По данным описания лота, автомобиль ранее продавали на аукционе Mecum за 9350 долларов. В 2023 году его предлагали за 16500 долларов.

Теперь автомобиль имеет статус восстановленного после повреждения передней части в результате аварии. на Bring a Trailer его выставили без резервной цены, поэтому окончательная сумма продаж будет зависеть от результатов торгов. Ставки за автомобиль уже превысили 6000 долларов.