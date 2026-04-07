Когда в Украине появится новая Toyota RAV4: известна дата и цена

По данным представительства Toyota Украина в комментарии для Auto24, официальный дебют нового RAV4 в нашей стране состоится уже в начале июля. Предварительный ценовой диапазон составит от 42 000 до 54 000 долларов США, в зависимости от комплектации и типа силовой установки.

Дизайн в стиле “молота” и новая эстетика

Внешность шестого поколения RAV4 стала более атлетичной и современной. Передняя часть получила трехмерную структуру в фирменной стилистике Toyota, что подчеркивается контурным капотом и новыми тонкими светодиодными фарами в стиле “молота”. Крепость автомобиля дополняют скульптурные колесные арки и диски размером от 18 до 20 дюймов.

Несмотря на обновленный вид, кроссовер сохранил габариты предшественника, что делает его удобным для городского маневрирования. Палитра цветов пополнилась природными оттенками, а для сторонников премиального стиля доступна двухцветная окраска с черной крышей.

Цифровая революция в интерьере

Главной инновацией внутри стала платформа Arene – новая программная среда от Toyota. Она обеспечивает работу мультимедийной системы ToyotaConnect с процессором, который вчетверо быстрее предыдущего. Центральное место в салоне занимает 12,9-дюймовый сенсорный дисплей и цифровая панель приборов на 12,3 дюйма.

Система интегрирована с сервисами Google и навигацией TomTom в реальном времени. Кроме этого, RAV4 получил такие функции, как:

Smart Digital Key+: возможность использовать смартфон или смарт-часы как ключ, даже если они разряжены.

Проекционный дисплей (HUD): площадь проекции увеличилась вдвое, создавая эффект глубины на расстоянии 4-6 метров перед водителем.

Мощная зарядка: USB-порты формата 45 Вт позволяют заряжать ноутбуки прямо в дороге.

Привлекательный PHEV: 137 км на электротяге

Новый Toyota RAV4 PHEV устанавливает уровень автономности для плагин-гибридов. Благодаря новой литий-ионной батареи емкостью 22,68 кВт-ч запас хода исключительно на электричестве достигает 137 км по циклу WLTP. Это позволяет использовать автомобиль как полноценный электромобиль для ежедневных городских поездок. Система быстрой зарядки постоянным током мощностью 50 кВт позволяет пополнить заряд с 10% до 80% всего за 30 минут. Суммарная мощность полноприводной версии PHEV составляет впечатляющие 309 л.с., что обеспечивает разгон до “сотни” за 5,8 секунды.

Динамика и безопасность Toyota T-Mate

Благодаря усовершенствованной платформе TNGA-K жесткость кузова выросла на 9,7%, что улучшило стабильность в поворотах. Новая электронно управляемая тормозная система обеспечивает более точную реакцию, а улучшенная шумоизоляция делает поездки значительно тише.

Система безопасности Toyota Safety Sense нового поколения теперь распознает не только автомобили и пешеходов, но и мотоциклистов. Добавлена функция автоматического торможения после столкновения и систему дистанционной парковки Advanced Park, которая позволяет управлять авто со смартфона, находясь снаружи.

Эксклюзивная версия GR SPORT

Для тех, кто ценит спортивный характер, Toyota подготовила комплектацию GR SPORT. Она отличается иным узором решетки радиатора, расширенными колесными арками, особыми акцентами интерьера и специальными настройками подвески.

Жесткие амортизаторы и перенастроенный усилитель руля обеспечивают острые ощущения от вождения, сохраняя при этом фирменный комфорт RAV4.