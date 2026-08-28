Школьники Кременчуга в первый день осени будут ездить по городу бесплатно

Льгота действует только 1 сентября 2026-го и касается учащихся всех учреждений общего среднего образования общины. Такую акцию в Кременчуге проводят традиционно в канун нового учебного года.

Об этом на своей странице сообщила мэрия. Отмечается, что в течение года школьники могут воспользоваться льготными ученическими проездными билетами. Их использование при регулярных поездках позволяет заметно сэкономить на транспорте.

Вместо "желтых автобусов" – городской транспорт

Кременчуг избрал несколько иной подход к организации подвоза школьников, чем крупные сельские общины района.

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Здесь практически нет школьных автобусов, что сильно контрастирует с районом. Скажем, Глобинская громада имеет на балансе более 20 автобусов.



Город имеет разветвленную сеть общественного транспорта – в том числе троллейбусов и больших коммунальных автобусов. Поэтому потребность в большом парке специализированных школьных автобусов здесь значительно меньше.

Акцент сделан на общую систему транспорта

Подвоз учащихся в определенные опорные лицеи в 2026/2027 учебном году город организует по комбинированной системе. Она учитывает как городские маршруты, так и потребности жителей пригородных сел, входящих в общину.

Таким образом, основной упор Кременчуга – на доступности уже действующей транспортной сети, а не на масштабном расширении автопарка отдельными "школьными" автобусами.

Для более 18 тысяч школьников это означает, что начало нового учебного года стартует не только с возвращением в школьные партии, но и с дополнительной поддержкой расходов, связанных с учебой.