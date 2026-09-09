Шпионы рассекретили электрический Mercedes-Benz E-Class 2026 года: запас хода впечатляет

Как сообщает Carscoops, в сети появились первые шпионские фотографии будущего электрического седана от немецкого бренда, проходящего финальные стадии тестирования на дорогах общего пользования. Официальные представители компании уже подтвердили изданию Autocar, что новинка будет базироваться на проверенной модульной архитектуре EVA (Electric Vehicle Architecture).

Эта платформа успешно используется в старших моделях EQE и EQS, что гарантирует высокий уровень комфорта и надежности. Благодаря совместимости с батареями емкостью от 90 до 120 кВтч инженерам удалось достичь солидного запаса хода. Официальная оценка по циклу WLTP составляет около 700 километров на одном заряде, что делает этот седан отличным вариантом для дальних поездок.

Если говорить о практичности, то быстрая зарядка позволит пополнить запас энергии до 80 процентов всего за 30 минут, при использовании станций мощностью более 150 кВт. Что касается силовых установок, то базовая версия будет выдавать вполне адекватные 350 лошадиных сил. А вот топовая модификация с двухмоторной системой полного привода сможет похвастаться мощностью более 500 "лошадок", что обеспечит динамику на уровне настоящих спорткаров.

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Каким будет дизайн нового E-Class?

Журналисты портала Motor1, Проанализировав сентябрьские шпионские снимки, отмечают более аэродинамический силуэт кузова. Фирменная решетка радиатора теперь полностью закрыта для уменьшения сопротивления воздуха, а за освещение отвечают светодиодные матричные фары нового поколения.

В водительском салоне будет встречать последняя версия мультимедийной системы MBUX с гигантским изогнутым дисплеем диагональю 47 дюймов. Система поддерживает продвинутое голосовое управление и навигацию с дополненной реальностью на основе искусственного интеллекта.

Интересно, что производитель делает огромную ставку на экологичность, о чем пишет ресурс Electrek. Интерьер украшен переработанным алюминием и натуральной кожей из растительных компонентов.

Собирают новинку на главном заводе в немецком городе Бремен, расположенном по адресу Waller Heerstraße 116– 118. Это предприятие полностью переведено на использование возобновляемой энергии. А вот разработкой электрических платформ и систем управления традиционно занимается R&D центр в Штутгарте на Mercedesstraße 120.

Когда ждать премьеру и старт продаж?

По информации Car and Driver, официальная премьера электрического бизнес-седана запланирован на автосалон в Лос-Анджелесе в ноябре 2026 года. Серийное производство и первые продажи стартуют в первом квартале 2027, приоритетными рынками станут Европа и Северная Америка.

Как отмечают аналитики InsideEVs, новинка позиционируется как прямой конкурент для Tesla Model S и BMW i5, что свидетельствует о серьезных намерениях немцев доминировать в премиальном сегменте электромобилей среднего класса.