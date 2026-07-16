Шпионы заметили новую BMW 3-й серии с дизайном Neue Klasse и мощностью до 400 лошадиных сил

Новое поколение седана позаимствовало ключевые стилистические и высокотехнологичные решения у своего полностью электрического "брата" – седана i3 Neue Klasse. Несмотря на визуальное сходство и общие дизайнерские ориентиры, модели не имеют общей технической базы. Электрический i3 использует совершенно новую архитектуру, тогда как бензиновая 3-я серия G50 будет построена на модернизированной платформе CLAR.

Традиционные пропорции кузова и стиль Neue Klasse

Внешний вид новой 3-й серии сочетает в себе футуристические черты и классическую ДНК марки. Прототип модификации M350i отличается агрессивным дизайном бамперов с развитыми воздухозаборниками системы охлаждения, узкой решеткой радиатора, интегрированной с передней оптикой, и выдвижными дверными ручками, расположенными вровень с кузовом. На корме автомобиля заметны фирменные четыре патрубка выхлопной системы, задний диффузор, спойлер на крышке багажника и серийные светодиодные фонари.

Использование проверенной архитектуры CLAR позволило дизайнерам избежать компромиссов в пропорциях кузова, которые возникли при проектировании электромобиля i3. Новый бензиновый седан сохранил классический силуэт заднеприводной машины: длинный и мускулистый капот, а также смещенное назад и более вертикальное лобовое стекло, выраженный большой задний свес и традиционный фирменный изгиб в задних стойках крыши.

Цифровая революция в интерьере

Салон будущей новинки претерпит самые радикальные изменения в истории модели, практически полностью копируя архитектуру Neue Klasse. Водитель и пассажиры получат совершенно новый уровень взаимодействия с автомобилем. Главным элементом передней панели станет большой 17,9-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Вместо обычной приборной панели будет использован проекционный дисплей нового поколения, который будет простираться вдоль нижней части лобового стекла от одной стойки до другой. Кроме того, в салоне появятся опциональный блок трехмерной проекции, полностью переработанный четырехспицевый руль и сложная система интерактивного атмосферного освещения, которая будет менять оттенки в зависимости от выбранного режима движения.

Салон BMW i3

Мощные двигатели и возвращение рядной "шестерки"

Следующее поколение 3-й серии сохранит максимально широкую линейку силовых установок. Покупателям будут доступны бензиновые и дизельные версии, дополненные технологией мягкого гибрида, а также полноценные плагин-гибридные варианты. Клиенты смогут выбирать между классическим задним приводом и фирменной системой полного привода xDrive, которые будут работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Базовые версии получат индекс 330 и будут оснащены под капотом усовершенствованным 2,0-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем B48 мощностью около 260 лошадиных сил. Показанная на шпионских фото модификация M350i получит значительно модернизированный 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель семейства B58.

По предварительным данным, его мощность вырастет до 400 лошадиных сил (по сравнению с 374 л.с. нынешнего M340i). На вершине линейки впоследствии традиционно расположится бескомпромиссный спорткар M3 с мягкой гибридной системой на базе 3,0-литрового двигателя с двойным турбонаддувом.

Когда ожидать дебют?