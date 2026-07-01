Шпионы заметили новый Volkswagen ID Tiguan, который придет на смену ID4: фото

Ожидается, что модель изменит не только внешний вид и оформление интерьера, но и перейдет на новую техническую архитектуру, что обеспечит лучшую производительность, пишет Carscoops.

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Кардинальные изменения в дизайне кузова

Несмотря на то, что тестовый прототип Volkswagen ID. Tiguan тщательно закамуфлирован под предыдущую модель, при внимательном рассмотрении можно разглядеть значительное количество нововведений. Электрический кроссовер получил полностью закрытую решетку радиатора, которая по своему стилистическому исполнению будет напоминать элементы нового ID. Polo и недавно обновленного ID.3 Neo.

Передний бампер был полностью переработан: он получил другой нижний воздухозаборник с горизонтальными полосами вместо старой сотовой сетки, а также новые боковые заслонки для улучшения аэродинамики и оптимизации воздушных потоков. Кроме того, по центру передней части автомобиля теперь расположен новый блок датчиков.

В профиле кузова также прослеживается большой объем дизайнерских изменений, нетипичных для обычного рестайлинга. Разработчики установили полностью новые двери с более традиционными ручками, сделали линию плеч более плоской и интегрировали обтекаемые нижние панели. Переосмыслению подверглись задняя стойка крыши и стекло третьей четверти. В задней части ID. Tiguan появились совершенно новые двери багажного отделения, измененный бампер, другой диффузор и новые задние фонари, которые на испытаниях скрыли с помощью специальной фотореалистичной графики.

Обновление интерьера и цифровизация

Салон будущего электрического кроссовера претерпит существенную модернизацию. Ожидается, что внутри Volkswagen ID. Tiguan установят полностью новую приборную панель и передовые дисплеи информационно-развлекательной системы. Производитель также обновит панель управления основными функциями автомобиля и предложит водителям руль другой конструкции. Традиционно для новых моделей линейки, в отделке салона кроссовера будут использованы материалы высшего качества.

Переход на платформу MEB+ и модернизированные двигатели

Главной технической новостью является то, что ID. Tiguan сменит платформу и будет базироваться на новой архитектуре MEB+. Автомобиль планируется комплектовать модернизированными электродвигателями, которые обеспечат повышенную эффективность работы и улучшенную динамику по сравнению с текущей моделью ID.4.

Покупателям будут доступны аккумуляторные батареи емкостью 58 и 79 кВт-ч. Благодаря переходу на обновленную платформу максимальная мощность быстрой зарядки составит около 183 кВт. Более подробную информацию и точные технические характеристики компания Volkswagen должна обнародовать в конце текущего года или в начале 2027 года.

Производственные планы и рыночные перспективы