Штраф 136 тысяч гривен за тормозные колодки: как наказывают продавцов запчастей

Как сообщает Управление Укртрансбезопасности в Закарпатской области, нарушения были обнаружены во время плановых мероприятий государственного рыночного надзора. Инспекторы проверяли“ легальность реализации автомобильных запчастей в местных магазинах и рынках” . Во время рейда выяснилось, что один из субъектов выставил на продажу тормозные колодки неизвестного происхождения.

На требование предоставить сертификаты или другие бумаги, подтверждающие качество и безопасность продукции, продавец ответить затруднился.

Жесткое наказание для бизнеса

За такую халатность пришлось заплатить серьезную цену. Согласно закону о государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции на предпринимателя наложили финансовую санкцию в размере 136 000 гривен.

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Представители ведомства подчеркивают, что подобные проверки будут продолжаться и дальше. Особенно это важно для автомобильных компонентов, от которых напрямую зависит безопасность дорожного движения,– отметили в Укртрансбезопасности.

Для нас, обычных водителей, это плохой сигнал. Приобретая детали для автомобиля придется тратить больше денег. Предприниматели вынуждены поднимать цены для получения разрешительных документов от государственных структур. Также, как в приведенном примере, поставщики будут вынуждены компенсировать расходы на выплату штрафов.