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Штраф 136 тысяч гривен за тормозные колодки: как наказывают продавцов запчастей

В Закарпатье предпринимателя оштрафовали на 136 тысяч гривен за продажу автомобильных тормозных колодок без документов об их соответствии украинским стандартам. Этот прецедент показывает, что чиновники ужесточают контроль за рынком автозапчастей.
Штраф 136 тысяч грн за продажу колодок без документов

Тормозные колодки

Евгений Гудущан
logo23 октября, 19:50
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Как сообщает Управление Укртрансбезопасности в Закарпатской области, нарушения были обнаружены во время плановых мероприятий государственного рыночного надзора. Инспекторы проверяли“ легальность реализации автомобильных запчастей в местных магазинах и рынках” . Во время рейда выяснилось, что один из субъектов выставил на продажу тормозные колодки неизвестного происхождения.

На требование предоставить сертификаты или другие бумаги, подтверждающие качество и безопасность продукции, продавец ответить затруднился.

Жесткое наказание для бизнеса

За такую халатность пришлось заплатить серьезную цену. Согласно закону о государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции на предпринимателя наложили финансовую санкцию в размере 136 000 гривен.

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Представители ведомства подчеркивают, что подобные проверки будут продолжаться и дальше. Особенно это важно для автомобильных компонентов, от которых напрямую зависит безопасность дорожного движения,– отметили в Укртрансбезопасности.

Для нас, обычных водителей, это плохой сигнал. Приобретая детали для автомобиля придется тратить больше денег. Предприниматели вынуждены поднимать цены для получения разрешительных документов от государственных структур. Также, как в приведенном примере, поставщики будут вынуждены компенсировать расходы на выплату штрафов.

#Новости #Автособытие
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